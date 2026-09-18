Imputaron a Erwin "Coco" Parentini por un delito de atentado tras la amenaza a un director de cárceles en 2022

La Justicia imputó a Erwin "Coco" Parentini , barrabrava de Peñarol, por un delito de atentado por la amenaza realizada a un director de cárceles en 2022 en la que el múltiple condenado le había dicho "te voy a romper la cabeza" .

Parentini, preso desde 2014, había formado parte virtualmente de una audiencia en 2022 donde se estaba debatiendo las condiciones de su reclusión. En esa oportunidad, el director de la Unidad 25 del exComcar contradijo lo que el barrabrava había manifestado sobre las condiciones carcelarias. Fue en ese momento que se produjeron los dichos por los que fue imputado el jueves.

El abogado de Parentini, Sebastián Puppo , contó a El Observador que su cliente fue imputado con delito de atentado debido a que la amenaza fue contra un funcionario público .

Cuando el barra entró a la audiencia del jueves afirmó ante la cámara de Telenoche de Canal 4: "Los presos se respetan y la familia más aún" . "Las autoridades que lo tengan presente, que no nos subestimen ", dijo Parentini mientras caminaba esposado y acompañado de policías con el rostro cubierto.

Su defensor fue consultado por el citado medio sobre estas declaraciones y lo relacionó con una molestia del recluso de no poder recibir visitas de algunos sus familiares. A raíz de las recientes amenazas al ministro del Interior Carlos Negro y a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Ana Juanche, Parentini "firmó una sanción (en la que decía) que iba a tener visita de los familiares directos y no se está cumpliendo, a las hijas no se las deja ingresar", dijo Puppo. "La única visita que le han permitido es la de la mamá", añadió.

El abogado también presentó un pedido para que las recientes amenazas también sean tomadas por la Fiscalía de Flagrancia de 5° Turno, que investiga la amenaza del 2022. La jueza dio lugar a que se unifique el proceso, adelantó Puppo, esto debido a que se cumplen una serie de condiciones. "Se trata de la misma persona imputada; la misma calidad de la víctimas, funcionarios públicos; mismo delito, que es atentado; y la misma materia, que es flagrancia".

Por los casos en los que ya fue condenado, el barrabrava firmó la unificación de todas las causas por 30 años de cárcel, algo que el juez sentenció recientemente. Entre estos casos están, entre otros, ser el autor intelectual del asesinato del hincha de Nacional Lucas Langhain; quien era un joven que caminaba por la Avenida 8 de Octubre durante los festejos por el campeonato que los tricolores habían conseguido en diciembre de 2019.

Con esta determinación, Parentini tendrá prisión hasta 2044, sin contar la pena que se le podría sumar por las amenazas a jerarcas.