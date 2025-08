"Coco" Parentini, ex barra brava de Peñarol, escribió una carta desde la cárcel: "Hay más ratas que presos"

Parentini, ex barra brava de Peñarol, fue recluido hace unos meses en una celda de máxima seguridad luego de que amenazara al exministro del Interior Luis Alberto Heber y al exdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Mendoza.

En el texto, que el recluso hizo a puño y letra, se lee que realizó la carta a las 23:45 horas aunque no se especifica el día. “¿Dónde está la rehabilitación que supuestamente se jactan? ¿Quién se va a hacer cargo de mi salud mental cuando mi vida se acota en el medio de la celda?” , indica el texto al que accedió El Observador.

El delincuente apuntó a que ese “daño” también lo recibe su familia de forma “colateral” y asegura que el salón dispuesto para la visita es de “3x2” además de que no tiene ventanas. “Hay tres salones para 25 personas” , añadió Parentini.

“Cualquier persona medianamente inteligente se da cuenta que no vas a tener lugar para que la visita interese”, insistió y consideró que no está preso sino “cautivo”. “Lo único que genera todo esto es violencia, no tenés ninguna herramienta para rehabilitarte”, sostuvo Parentini.

Sobre las condiciones de reclusión, Parentini dijo que “hay más ratas que presos” y aseguró que “nadie come la comida de la unidad”. “Se han visto ratas dentro de la olla, es horrible”, agregó en la carta.

Sobre el final, aclaró que no quiere “victimizarse”. “Sé que tengo que pagar por mis errores y me hago cargo, pero de forma digna, no como un animal donde se vulneran todos mis derechos”, añadió. “La calle es un reflejo de la cárcel”, cerró Parentini su carta.

En febrero de 2024, Parentini presentó un recurso de Habeas Corpus ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El recluso tiene un amplio prontuario delictivo, que va desde homicidios, drogas, extorsión, posesión de armas y robos.

A pesar de que ya hace varios años que está en la cárcel –ingresó por primera vez con 19 años– logró consolidar su influencia como barra brava de Peñarol y lideró una parte de la hinchada.

De hecho, Parentini estuvo vinculado con el homicidio de Lucas Langhain, un hincha de Nacional baleado. Además, se le atribuye su participación en el secuestro del líder de la barra del Marconi, al cual liberó sin recibir el rescate de US$ 200.000 solicitado, a cambio de obtener el control de ese sector. Actualmente está preso por eso, cuya pena se agravó tras las amenazas a las autoridades del INR y al exministro del Interior.

En enero de 2018 trató de fugarse de la cárcel de Santiago Vázquez, donde estaba detenido.