Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El delantero juvenil de Peñarol que se irá cedido a Argentina, días después de integrar el banco de Diego Aguirre

El atacante de 20 años peleaba por el cuarto lugar en el ataque de Peñarol con Brandon Álvarez, el otro delantero juvenil que tuvo minutos con Diego Aguirre en 2026

11 de marzo 2026 - 11:27hs
Luciano González, juvenil de Peñarol

Luciano González, juvenil de Peñarol

Foto: @OficialCAP

Peñarol sumó una nueva baja para la temporada 2026, aunque esta vez no se trata de otra lesión, sino de un jugador juvenil que se irá cedido a Argentina.

Se trata de Luciano González, delantero de 20 años que es parte del primer equipo de Peñarol, y que días atrás integró el banco de suplentes de Diego Aguirre en el partido ante Danubio por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

González se irá cedido a Defensa y Justicia de Argentina, confirmaron a Referí desde Global Business Group (GBG), agencia que representa al futbolista.

Según informó el periodista argentino César Luis Merlo y ratificaron desde la empresa, el préstamo del delantero juvenil a Defensa no incluye ni cargo ni una opción de compra.

Hinchas de Nacional en el Estadio Artigas de Las Piedras
FÚTBOL URUGUAYO

Nacional y Peñarol volvieron a ser multados por el comportamiento de sus hinchas: fueron sancionados en ocho de los 12 partidos que jugaron en 2026

Nahuel Herrera
PEÑAROL

La delicada situación de Nahuel Herrera en Peñarol, que necesita cirugía para solucionar su lesión en el hombro: mirá cuál es el plazo de recuperación si se opera

González debutó en el primer equipo de Peñarol el 20 de abril de 2024, en un partido contra Boston River disputado en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida que terminó con victoria carbonera 3-1, correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de ese año. El juvenil entró a los 81 minutos del juego en lugar de Eduardo Darias.

Luego el delantero tuvo 25 minutos en dos partidos del Torneo Intermedio de esa temporada, contra Racing y Progreso, antes de sufrir una rotura de ligamentos cruzados en noviembre y estar fuera de las canchas hasta fines de 2025.

Volvió a las canchas a principios de 2026 y fue titular en los tres partidos de Peñarol en la Copa de la Liga AUF. Luego, ingresó en los últimos 15 minutos en el partido contra Central Español de la fecha 2 del Apertura, que el aurinegro perdió 2-1.

En total, González acumula 52 minutos en cuatro partidos oficiales con Peñarol, sumado a otros seis partidos amistosos que disputó entre 2024 y 2026.

El delantero se va de un plantel en el que era la cuarta o quinta opción para la delantera de Aguirre. Matías Arezo, Facundo Batista y Abel Hernández son los atacantes experimentados, y más atrás González peleaba por el cuarto lugar con Brandon Álvarez, el otro delantero juvenil que sumó minutos con Aguirre este 2026.

Temas:

Peñarol juvenil Luciano González Argentina Diego Aguirre Defensa y Justicia

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

La nueva versión de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya: Muslera, Canobbio, y la ausencia de futbolistas de la liga local en la fecha FIFA de marzo

Maximiliano Gómez
APERTURA

La razón por la cual Nacional enfrentará a Wanderers el viernes y no el sábado por el Torneo Apertura

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas
DERECHOS DE TV

Fallo de la Comisión de Defensa de la Competencia: AUF y Tenfield celebran el resultado del primer estudio del contrato de los derechos de TV

Festejo de Federico Valverde con Real Madrid
CHAMPIONS LEAGUE

La sugestiva prohibición de Real Madrid de Federico Valverde a sus hinchas para el partido ante Manchester City por la Champions League

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos