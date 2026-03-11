El delantero juvenil de Peñarol que se irá cedido a Argentina, días después de integrar el banco de Diego Aguirre

Peñarol sumó una nueva baja para la temporada 2026 , aunque esta vez no se trata de otra lesión , sino de un jugador juvenil que se irá cedido a Argentina.

Se trata de Luciano González , delantero de 20 años que es parte del primer equipo de Peñarol, y que días atrás integró el banco de suplentes de Diego Aguirre en el partido ante Danubio por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

González se irá cedido a Defensa y Justicia de Argentina , confirmaron a Referí desde Global Business Group (GBG), agencia que representa al futbolista.

Según informó el periodista argentino César Luis Merlo y ratificaron desde la empresa, el préstamo del delantero juvenil a Defensa no incluye ni cargo ni una opción de compra.

González debutó en el primer equipo de Peñarol el 20 de abril de 2024, en un partido contra Boston River disputado en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida que terminó con victoria carbonera 3-1, correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de ese año. El juvenil entró a los 81 minutos del juego en lugar de Eduardo Darias.

Luego el delantero tuvo 25 minutos en dos partidos del Torneo Intermedio de esa temporada, contra Racing y Progreso, antes de sufrir una rotura de ligamentos cruzados en noviembre y estar fuera de las canchas hasta fines de 2025.

Volvió a las canchas a principios de 2026 y fue titular en los tres partidos de Peñarol en la Copa de la Liga AUF. Luego, ingresó en los últimos 15 minutos en el partido contra Central Español de la fecha 2 del Apertura, que el aurinegro perdió 2-1.

En total, González acumula 52 minutos en cuatro partidos oficiales con Peñarol, sumado a otros seis partidos amistosos que disputó entre 2024 y 2026.

El delantero se va de un plantel en el que era la cuarta o quinta opción para la delantera de Aguirre. Matías Arezo, Facundo Batista y Abel Hernández son los atacantes experimentados, y más atrás González peleaba por el cuarto lugar con Brandon Álvarez, el otro delantero juvenil que sumó minutos con Aguirre este 2026.