El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol: un año perseguido por las lesiones, mirá a todos los jugadores que Diego Aguirre ha perdido desde la pasada temporada

Desde que Tomás Olase se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla la temporada pasada, Peñarol entró en una incesante mala racha en materia sanitaria

10 de marzo 2026 - 16:03hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Enzo Santos/Focouy

Peñarol lleva un año castigado por las lesiones. Así como cerró el 2025 con gran cantidad de bajas -rubro determinante para perder las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional-, el equipo de Diego Aguirre arrancó el 2026 con enormes problemas en el rubro sanitario.

A pesar de que el entrenador ha dosificado los minutos del plantel en los partidos oficiales, es prácticamente un hecho que Peñarol no podrá afrontar con todo su potencial el inicio de la Copa Libertadores 2026, pactado para abril.

Según informó Referí, si todo evoluciona favorablemente, para el segundo (14 a 16 de abril) o el tercer partido (28 a 30 de abril) de fase de grupos de Copa Libertadores.

Sin embargo, Aguirre dijo tras el partido ante Danubio que llegará al debut y que antes planea darle minutos en uno o dos partidos del Torneo Apertura.

El 12 de febrero, el presidente Ignacio Ruglio declaró públicamente que Hernández iba a estar pronto para mediados de marzo, saliendo al cruce de declaraciones de un médico español que atendió al futbolista en una clínica de Barcelona y que dijo que su recuperación, al volver a Uruguay, rondaría entre las cuatro y seis semanas (fines de marzo).

Además, Nahuel Herrera se resintió en su lesión de hombro y su representante, Edgardo Lasalvia, dijo que necesita pasar por cirugía para luego tener una recuperación que va de los dos a tres meses.

Actualmente, estas son las situaciones más complejas que presenta el plantel de Peñarol.

Diego Laxalt sufrió una lesión muscular en el posterior contra Danubio y en las próximas horas se tendrán los resultados del estudio al que fue sometido. No se teme que sea un desgarro.

Lo que es un hecho es que el sábado (hora 20.30, Albion, Estadio Centenario) no estará a la orden.

Se espera que pueda retornar Eduardo Darias, de quien Aguirre -un hábil declarante en materia de lesionados- dijo que "muy probablemente" iba a estar para el clásico. Pero contra Nacional y seis días después ante Danubio, no fue ni al banco.

Son dos jugadores a los que Aguirre viene dosificándoles los minutos. Laxalt por la larga inactividad con que llegó y Darias por la operación de ligamentos a la que se sometió el año pasado.

Algo similar pasó con Lucas Hernández, lesionado en los meniscos el año pasado. Esta temporada fue al banco ante City Torque pero luego se desgarró en una práctica. Sigue en recuperación y en lo que va del año no ha pisado la cancha.

El argentino Franco Escobar llegó también tras larga inactividad y a pesar de que Aguirre ha sido muy cuidadoso con los minutos que le dio ya estuvo lesionado por cuestiones musculares.

Maximiliano Olivera se esguinzó la rodilla contra Colo Colo, en amistoso. Jugó unos minutos en el clásico porque es de esos jugadores que para esa clase de partidos no se lo pierde aún cuando no esté al 100% de sus posibilidades físicas. Pero ya contra Danubio volvió a quedar afuera de la convocatoria.

Ahora, con la segura salida de Herrera, puede volver y ser titular como lateral izquierdo.

El último lesionado fue Lorenzo "Lolo" Couture, esguinzado en la pretemporada y que este lunes sufrió fractura de clavícula.

A este aciago panorama se suman tres jugadores que arrastran lesiones desde el año pasado: Tomás Olase, Germán Barbas y Javier Cabrera. Los dos primeros entrenan a la par del grupo y han hecho fútbol con Tercera. Cabrera recién en abril cumplirá seis meses de su rotura de ligamentos y tendrá para un tiempo para recuperar primero forma física y luego forma futbolística.

Jugador Fecha Lesión
Tomás Olase Febrero 2025 Ligamentos cruzados de rodilla
Eduardo Darias Marzo 2025 Ligamentos cruzados de rodilla
Germán Barbas Mayo 2025 Ligamentos cruzados de rodilla
Leonardo Fernández Agosto 2025 Distensión ligamento de rodilla
Javier Cabrera Octubre 2025 Ligamentos cruzados de rodilla
David Terans Octubre 2025 Rotura parcial de tendón de Aquiles
Tomás Villalba Octubre 2025 Desgarro
Nahuel Herrera Noviembre 2025 Dislocación de hombro
Lucas Hernández Noviembre 2025 Rotura de meniscos
Abel Hernández Febrero 2025 Rotura parcial de ligamentos rodilla
Lorenzo Couture Febrero 2025 Esguince
Franco Escobar Febrero 2025 Sobrecarga muscular
Eduardo Darias Febrero 2025 Desgarro
Maximiliano Olivera Febrero 2025 Esguince de rodilla
Lucas Hernández Febrero 2025 Desgarro
Diego Laxalt Marzo 2025 Sobrecarga muscular
Nahuel Herrera Marzo 2025 Dislocación de hombro
Lorenzo Couture Marzo 2025 Fractura de clavícula
