Peñarol: un año perseguido por las lesiones, mirá a todos los jugadores que Diego Aguirre ha perdido desde la pasada temporada

Peñarol lleva un año castigado por las lesiones. Así como cerró el 2025 con gran cantidad de bajas -rubro determinante para perder las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional-, el equipo de Diego Aguirre arrancó el 2026 con enormes problemas en el rubro sanitario.

A pesar de que el entrenador ha dosificado los minutos del plantel en los partidos oficiales, es prácticamente un hecho que Peñarol no podrá afrontar con todo su potencial el inicio de la Copa Libertadores 2026, pactado para abril.

Abel Hernández sigue su recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió en pretemporada contra River Plate.

Según informó Referí, si todo evoluciona favorablemente, para el segundo (14 a 16 de abril) o el tercer partido (28 a 30 de abril) de fase de grupos de Copa Libertadores.

PEÑAROL Los cambios que ejecutó Peñarol en sus formativas tras un año donde Nacional le sacó 76 puntos en la tabla acumulada

PEÑAROL La carrera contra el reloj: el complejo rompecabezas de Diego Aguirre en Peñarol con las lesiones y los dos jugadores que vuelven

Sin embargo, Aguirre dijo tras el partido ante Danubio que llegará al debut y que antes planea darle minutos en uno o dos partidos del Torneo Apertura.

El 12 de febrero, el presidente Ignacio Ruglio declaró públicamente que Hernández iba a estar pronto para mediados de marzo, saliendo al cruce de declaraciones de un médico español que atendió al futbolista en una clínica de Barcelona y que dijo que su recuperación, al volver a Uruguay, rondaría entre las cuatro y seis semanas (fines de marzo).

Además, Nahuel Herrera se resintió en su lesión de hombro y su representante, Edgardo Lasalvia, dijo que necesita pasar por cirugía para luego tener una recuperación que va de los dos a tres meses.

nahuel herrera peñarol danubio 20260307 Nahuel Herrera se retira lesionado del partido contra Danubio Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Actualmente, estas son las situaciones más complejas que presenta el plantel de Peñarol.

Diego Laxalt sufrió una lesión muscular en el posterior contra Danubio y en las próximas horas se tendrán los resultados del estudio al que fue sometido. No se teme que sea un desgarro.

20260222 Diego Laxalt Peñarol Deportivo Maldonado Torneo Apertura 2026 Foto Enzo Santos Focouy (27) Diego Laxalt Foto: Enzo Santos/Focouy

Lo que es un hecho es que el sábado (hora 20.30, Albion, Estadio Centenario) no estará a la orden.

Se espera que pueda retornar Eduardo Darias, de quien Aguirre -un hábil declarante en materia de lesionados- dijo que "muy probablemente" iba a estar para el clásico. Pero contra Nacional y seis días después ante Danubio, no fue ni al banco.

20250115 Eduardo Darias Peñarol entrenamiento práctica pretemporada. Foto: @OficialCAP Eduardo Darias Foto: @OficialCAP

Son dos jugadores a los que Aguirre viene dosificándoles los minutos. Laxalt por la larga inactividad con que llegó y Darias por la operación de ligamentos a la que se sometió el año pasado.

Algo similar pasó con Lucas Hernández, lesionado en los meniscos el año pasado. Esta temporada fue al banco ante City Torque pero luego se desgarró en una práctica. Sigue en recuperación y en lo que va del año no ha pisado la cancha.

20251102 Lucas Hernández Peñarol, Defensor Sporting, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (9) Lucas Hernández Foto: Dante Fernández/Focouy

El argentino Franco Escobar llegó también tras larga inactividad y a pesar de que Aguirre ha sido muy cuidadoso con los minutos que le dio ya estuvo lesionado por cuestiones musculares.

20260121 Franco Escobar Peñarol Colo Colo Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy Franco Escobar Foto: Gastón Britos/Focouy

Maximiliano Olivera se esguinzó la rodilla contra Colo Colo, en amistoso. Jugó unos minutos en el clásico porque es de esos jugadores que para esa clase de partidos no se lo pierde aún cuando no esté al 100% de sus posibilidades físicas. Pero ya contra Danubio volvió a quedar afuera de la convocatoria.

20251123 Maximiliano Olivera y Javier Burgos Peñarol Nacional final de ida Liga AUF Uruguaya 2025. Foto: Gastón Britos / Focouy Maximiliano Olivera Foto: Gastón Britos / Focouy

Ahora, con la segura salida de Herrera, puede volver y ser titular como lateral izquierdo.

El último lesionado fue Lorenzo "Lolo" Couture, esguinzado en la pretemporada y que este lunes sufrió fractura de clavícula.

20250827 Lorenzo Couture Río Negro de San José Peñarol Copa AUF Uruguay 2025. Foto: @OficialCAP Lorenzo Couture Foto: @OficialCAP

A este aciago panorama se suman tres jugadores que arrastran lesiones desde el año pasado: Tomás Olase, Germán Barbas y Javier Cabrera. Los dos primeros entrenan a la par del grupo y han hecho fútbol con Tercera. Cabrera recién en abril cumplirá seis meses de su rotura de ligamentos y tendrá para un tiempo para recuperar primero forma física y luego forma futbolística.