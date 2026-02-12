Peñarol: Ignacio Ruglio dijo que el médico español que atiende a Abel Hernández "se equivocó" con su tiempo de recuperación, y dio una nueva fecha

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , dijo que el médico español que atiende a Abel Hernández , quien está realizando un tratamiento en el Instituto Cugat de Barcelona para su lesión en la rodilla , "se equivocó" al decir que el futbolista iba a tardar tres meses en recuperarse.

Miguel Vázquez , traumatólogo del Cugat que atiende a Hernández, dijo en una entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890 que con distintos exámenes detectaron que el atacante sufrió una "lesión ligamentosa" en una de sus rodillas, tras chocar con el golero Emanuel Beltrán en el amistoso de verano contra River Plate , disputado el pasado 17 de enero.

El traumatólogo fue consultado sobre cuál es el tiempo de recuperación que estiman para este tipo de lesiones. "Las normas no existen para todos. Intentando generalizar un poquito, lo normal es que un paciente, haciendo un buen tratamiento, en torno a los tres meses podría estar haciendo una actividad deportiva de alto nivel" , contestó.

El tiempo que dijo el médico difirió a las "entre cuatro y seis semanas" que auguraba Hernández, según dijo el propio jugador en una rueda de prensa antes de viajar a España.

Este jueves por la mañana Ruglio fue consultado sobre las declaraciones del traumatólogo, y afirmó que "fue un error lo que dijo el médico del Instituto Cugat".

"Desde la clínica donde se atiende Abel Hernández nos dijeron que el médico se equivocó con el diagnóstico que dijo al aire, y que a mediados de marzo ya estaría recuperado", explicó el mandatario aurinegro en otra entrevista con el programa 100% Deporte.

Ruglio indicó que tras conocer las declaraciones del especialista se comunicó con el jefe de la clínica, y este les dijo que Vázquez "estuvo mal", y recordó que en el informe que le dieron a Peñarol indicaba que "a mitad de marzo ya estaba pronto para jugar".

"Nos pidieron disculpas porque era algo que no tenía que haber declarado. El diagnostico no es así, Abel va a estar a fines de febrero y principios de marzo, luego será lo que le lleve ponerse en forma", sentenció el dirigente.