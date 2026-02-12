Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol: Ignacio Ruglio dijo que el médico español que atiende a Abel Hernández "se equivocó" con su tiempo de recuperación, y dio una nueva fecha

"Desde la clínica nos pidieron disculpas porque era algo que no tenía que haber declarado. El diagnóstico no es así", afirmó el presidente de Peñarol

12 de febrero 2026 - 12:41hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Foto: Inés Guimaraens
20241201 Ignacio Ruglio. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (1).JPG
Foto: Inés Guimaraens

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dijo que el médico español que atiende a Abel Hernández, quien está realizando un tratamiento en el Instituto Cugat de Barcelona para su lesión en la rodilla, "se equivocó" al decir que el futbolista iba a tardar tres meses en recuperarse.

Miguel Vázquez, traumatólogo del Cugat que atiende a Hernández, dijo en una entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890 que con distintos exámenes detectaron que el atacante sufrió una "lesión ligamentosa" en una de sus rodillas, tras chocar con el golero Emanuel Beltrán en el amistoso de verano contra River Plate, disputado el pasado 17 de enero.

El traumatólogo fue consultado sobre cuál es el tiempo de recuperación que estiman para este tipo de lesiones. "Las normas no existen para todos. Intentando generalizar un poquito, lo normal es que un paciente, haciendo un buen tratamiento, en torno a los tres meses podría estar haciendo una actividad deportiva de alto nivel", contestó.

El tiempo que dijo el médico difirió a las "entre cuatro y seis semanas" que auguraba Hernández, según dijo el propio jugador en una rueda de prensa antes de viajar a España.

Abel Hernández en su presentación como jugador de Peñarol
PEÑAROL

El médico de Abel Hernández en Barcelona explicó qué lesión le encontraron, y el tiempo de recuperación es mayor al que esperaba Peñarol

Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026
CLÁSICO

Nacional y Peñarol recibieron importantes multas por los incidentes que generaron sus hinchas en el clásico de la Supercopa Uruguaya

Este jueves por la mañana Ruglio fue consultado sobre las declaraciones del traumatólogo, y afirmó que "fue un error lo que dijo el médico del Instituto Cugat".

"Desde la clínica donde se atiende Abel Hernández nos dijeron que el médico se equivocó con el diagnóstico que dijo al aire, y que a mediados de marzo ya estaría recuperado", explicó el mandatario aurinegro en otra entrevista con el programa 100% Deporte.

Ruglio indicó que tras conocer las declaraciones del especialista se comunicó con el jefe de la clínica, y este les dijo que Vázquez "estuvo mal", y recordó que en el informe que le dieron a Peñarol indicaba que "a mitad de marzo ya estaba pronto para jugar".

"Nos pidieron disculpas porque era algo que no tenía que haber declarado. El diagnostico no es así, Abel va a estar a fines de febrero y principios de marzo, luego será lo que le lleve ponerse en forma", sentenció el dirigente.

Temas:

Peñarol Ignacio Ruglio Abel Hernández España Barcelona

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Ruglio 
PEÑAROL

Ignacio Ruglio planteó adelantar las elecciones en Peñarol: mirá la fecha que propuso y los fundamentos de su moción

Darwin Núñez en el gimnasio de Al Hilal
FÚTBOL

El efecto Benzema: el durísimo golpe de Al-Hilal a Darwin Núñez que sacude a la selección uruguaya de cara al Mundial 2026

Pablo Pereira
DIVISIONAL C

Rampla Juniors comenzó a entrenar, bajó drásticamente el presupuesto, ya contrató a siete jugadores pero necesita pagar USS 650 mil para quedar habilitado a jugar en la C

Uruguay campeón sudamericano en 1977: Arriba. Alberto Bica, Fernando Álvez, Ariel Krasouski, Mario Saralegui y Daniel Enríquez; abajo: José Luis Russo, José Hermes Moreira, Víctor Hugo Diogo, Amaro Nadal, Eliseo Rivero y Venancio Ramos
OBITUARIO

Murió Pete Russo, campeón con Peñarol y con la selección uruguaya, que anuló a Morena, le dijo fantasma a Diego Maradona y se escondió de Pablo Escobar

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos