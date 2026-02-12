Nacional: Juan Pablo Patiño está a detalles de volver a Once Caldas, luego de que se estancara su pase a otro equipo de Colombia

El lateral colombiano Juan Pablo Patiño está cerca de pasar de Nacional a Once Caldas , club desde el que llegó al tricolor a mediados de 2025, luego de que se estancara su cesión a otro club de Colombia en los últimos días, confirmaron fuentes cercanas al entorno del jugador a Referí.

Patiño llegó a Nacional en julio tras rendir en un buen nivel en Once Caldas, en una transferencia que al tricolor le costó US$ 600.000.

Sin embargo, desde su llegada nunca encontró un lugar fijo en el once inicial del albo: jugó nueve partidos en el segundo semestre del 2025, entre ellos 18 minutos en la final de vuelta de la Liga AUF Uruguaya contra Peñarol en la que Nacional se consagró campeón. En 2026 fue titular en la final de la Supercopa Uruguaya , que el tricolor perdió con el carbonero.

Con la reciente llegada de Camilo Cándido , y el crecimiento del juvenil Federico Bais, se buscó una salida para Patiño. Deportivo Cali fue el primero que apareció en el radar , y ofreció a Nacional llevarse al lateral a préstamo por seis meses, con una opción con cargo de extender la cesión hasta fin de año.

Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) permite que los clubes tengan un máximo de seis jugadores cedidos en su plantel, y Deportivo Cali ya tenía esa cantidad, por lo que el pase se estancó.

En ese contexto Once Caldas se contactó con Nacional en las últimas horas para llevarse a Patiño a préstamo.

Según informó El Espectador Deportes y ratificaron fuentes cercanas al jugador a Referí, el pase ya está acordado entre los clubes pero "no hay nada cerrado", ya que todavía faltan negociar algunos puntos del acuerdo entre el jugador y el equipo colombiano.