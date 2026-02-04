Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Camilo Cándido llegó a Uruguay para convertirse en nuevo jugador tricolor: "Con Nacional nunca dudo nada, siempre quiero estar"

El nuevo futbolista de Nacional afirmó que le gustó la charla que tuvo con Jadson Viera, y le dijo al entrenador que buscaba "lograr cosas y ganar campeonatos"

4 de febrero 2026 - 9:05hs
Camilo Cándido durante su anterior pasaje por Nacional

Camilo Cándido durante su anterior pasaje por Nacional

Leonardo Carreño

El lateral Camilo Cándido llegó a Uruguay este miércoles por la mañana para convertirse en nuevo jugador de Nacional, proveniente del Cruz Azul de México.

El futbolista, que viene de jugar cedido en Atlético Nacional de Colombia en 2025, atendió a los medios presentes en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, y afirmó que está "muy contento de poder estar de nuevo en casa".

"En el período de pases anterior también me dijeron que había una oportunidad de volver. Con Nacional nunca dudo nada, siempre que se pueda hacer el esfuerzo quiero estar", expresó el uruguayo, que indicó que ahora el tricolor buscará "afrontar el Campeonato y la Libertadores, que es lo más importante para todos en este momento".

Cándido, que jugó en Nacional de 2021 a 2023, aseguró que le "gustó" la "manera de afrontar la charla" del entrenador Jadson Viera cuando conversaron por primera vez. "Le dije que yo no iba a venir de puntas de pie, quiero lograr cosas y ganar campeonatos", agregó.

Federico Bais y Agustín Dos Santos a la derecha en los penales de la Supercopa
CLÁSICO

En la era Vairo-Perchman, los juveniles de Nacional tienen mucho menos protagonismo que los de Peñarol en los clásicos

Agustín Rogel y Camilo Cándido
MERCADO DE PASES

Nacional comienza a cerrar su plantel para el 2026: Agustín Rogel y Camilo Cándido "están ahí", dijo Jadson Viera

Consultado sobre su estado físico, el lateral izquierdo recordó que su último partido fue el 17 de diciembre, por lo que pretende "ir de a poco", ya que el año "es largo" como para "hacer locuras" que puedan llevarlo a una lesión.

El futbolista aclaró que no quería "esperar tanto para definir" su pase, pero "los periodos de pases son así". "Yo sabía que para venir todos teníamos que poner de nuestra parte", definió.

Cándido incluso afirmó que este fue "el peor periodo de pases" que le tocó pasar a su familia y a su representante, "más que nada por la espera". "Equipos había, interés también, pero era una complicación tomar la decisión, salir de Cruz Azul no fue para nada fácil, ahora la gente se portó muy bien a lo último", valoró.

Temas:

Camilo Cándido Nacional Uruguay jadson viera Atlético Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Comisión Disciplinaria de la AUF sancionó a Umpiérrez, Carneiro e Ignacio Suárez e instruyó a Nacional y a Peñarol por la conducta de sus hinchas en el clásico

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio en Peñarol
PEÑAROL

Las cinco diferencias entre el asado que organizó Diego Aguirre en 2024 con los dirigentes de Peñarol y el que se llevará a cabo este martes

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
PEÑAROL

Mientras esperan por el colombiano Luis Angulo, en Peñarol desmienten la posibilidad del retorno de un jugador desnivelante con pasado en la selección uruguaya

La foto familiar de Diego Aguirre y la copa en el festejo privado de Peñarol
PEÑAROL

En dos años, Diego Aguirre ganó casi el doble de títulos con Peñarol que en sus tres pasajes anteriores como técnico

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos