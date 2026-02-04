Camilo Cándido llegó a Uruguay para convertirse en nuevo jugador tricolor: "Con Nacional nunca dudo nada, siempre quiero estar"

El lateral Camilo Cándido llegó a Uruguay este miércoles por la mañana para convertirse en nuevo jugador de Nacional , proveniente del Cruz Azul de México.

El futbolista, que viene de jugar cedido en Atlético Nacional de Colombia en 2025, atendió a los medios presentes en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, y afirmó que está "muy contento de poder estar de nuevo en casa".

"En el período de pases anterior también me dijeron que había una oportunidad de volver. Con Nacional nunca dudo nada, siempre que se pueda hacer el esfuerzo quiero estar" , expresó el uruguayo, que indicó que ahora el tricolor buscará "afrontar el Campeonato y la Libertadores , que es lo más importante para todos en este momento".

Cándido, que jugó en Nacional de 2021 a 2023, aseguró que le "gustó" la "manera de afrontar la charla" del entrenador Jadson Viera cuando conversaron por primera vez. "Le dije que yo no iba a venir de puntas de pie, quiero lograr cosas y ganar campeonatos" , agregó.

CLÁSICO En la era Vairo-Perchman, los juveniles de Nacional tienen mucho menos protagonismo que los de Peñarol en los clásicos

Consultado sobre su estado físico, el lateral izquierdo recordó que su último partido fue el 17 de diciembre, por lo que pretende "ir de a poco", ya que el año "es largo" como para "hacer locuras" que puedan llevarlo a una lesión.

El futbolista aclaró que no quería "esperar tanto para definir" su pase, pero "los periodos de pases son así". "Yo sabía que para venir todos teníamos que poner de nuestra parte", definió.

Cándido incluso afirmó que este fue "el peor periodo de pases" que le tocó pasar a su familia y a su representante, "más que nada por la espera". "Equipos había, interés también, pero era una complicación tomar la decisión, salir de Cruz Azul no fue para nada fácil, ahora la gente se portó muy bien a lo último", valoró.