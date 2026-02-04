"El gol se lo dedico a Jesús, que es mi salvador, y a mi mujer": lo que dijo Ronald Araujo tras volver a marcar en Barcelona y sus palabras para el DT Hansi Flick a quien considera un "padre"

El central uruguayo Ronald Araujo celebró su primera titularidad con Barcelona , después de superar unos problemas de salud mental, con un gol que calificó de “muy importante” para su confianza ante Albacete, en el partido con el que su equipo selló el pase a las semifinales (1-2) de la Copa del Rey Mapfre.

El capitán del primer equipo azulgrana remató con la cabeza un córner botado por Lamine Yamal para anotar el segundo tanto de su equipo, en el minuto 56, en el Carlos Belmonte, donde el riverense fue uno de los protagonistas de la noche.

"El gol se lo dedico a Jesús, que es mi salvador, y a mi mujer", señaló el uruguayo, quien es conocido por su fe religiosa.

Además, en sus redes señaló: "La gloria, Señor, no es para nosotros; sino para tu nombre, por causa de tu gran amor y tu fidelidad. A semifinales de copa! Vamos con todo, seguimos!"

ESPAÑA Los elogios de Hansi Flick a Ronald Araujo tras su retorno a la titularidad con gol en Barcelona

ESPAÑA Ronald Araujo volvió a ser titular en Barcelona luego de dos meses e hizo un gol ante Albacete por Copa del Rey

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@ronaldaraujo_4)

“Este gol es muy importante para mi confianza y para seguir creciendo. Paso a paso estamos haciendo un buen trabajo. Y de a poquito voy demostrándolo. Hoy hice un buen partido y es importante hacer estos goles”, explicó en declaraciones a TV3 tras el partido.

Tras celebrar el tanto con sus compañeros y señalar el cielo con las manos, el ‘charrúa’ se dirigió a la banda para abrazarse con su técnico, el alemán Hansi Flick.

“Hansi es como un padre para nosotros. Todo el mundo le tiene un cariño tremendo porque sabe muy bien cómo manejar a los jugadores. Le he dado un abrazo porque conmigo se ha portado fenomenal”, reconoció.

Embed - RONALD ARAUJO, JOAN GARCÍA y GERARD MARTÍN hablan | ZONA MIXTA ALBACETE 1 - 2 FC BARCELOA | COPA

La recuperación de Ronald Araujo

Fue un gesto de agradecimiento al entrenador azulgrana después de unos meses complicados en los que ha tenido que hacer frente a un cuadro de ansiedad que tuvo como detonante el partido de la Liga de Campeones frente al Chelsea del pasado 25 de noviembre.

En Stamford Bridge, Araujo fue expulsado por dos amarillas antes del descanso y su equipo perdió 3-0.

Tras ese duelo, el defensa le pidió al club un tiempo para recuperarse anímicamente. Consideró que su situación no era la óptima para afrontar la alta competición.

20260203 ALBACETE, 03/02/2026.- El defensa del Barcelona Ronald Araújo (c) celebra con Lamine Yamal (d) tras marcar el segundo gol, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey que Albacete Balompié y FC Barcelona disputan este martes en el e Ronald Araujo y Lamine Yamal Foto: EFE/Ismael Herrero

Tras el parate navideño, el uruguayo se incorporó a los entrenamientos con sus compañeros y entró en la convocatoria para disputar la Supercopa de España, donde jugó los últimos minutos de la final contra el Real Madrid y levantó el título que ganó su equipo.

En las últimas semanas, ha ido gozando de minutos saliendo desde el banquillo, pero no ha sido hasta este martes que ha disputado su primer encuentro como titular.

A medida que avanzó la segunda parte, Araujo fue dando muestras de cansancio debido a su inactividad y fue sustituido en el minuto 78 por Jules Kounde.

En el césped del Carlos Belmonte, se acordó de su mujer, a la que le envió “un beso grande”, y se mostró muy satisfecho con la clasificación del Barça para la siguiente ronda del torneo del K.O.

“La Copa es un poco esto. Los partidos no están definidos hasta el final. Creo que hicimos un buen partido en líneas generales y estoy feliz porque nos tomamos el partido en serio. Lo importante es que estamos en semifinales”, concluyó.

EFE