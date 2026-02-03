Los elogios de Hansi Flick a Ronald Araujo tras su retorno a la titularidad con gol en Barcelona

El entrenador de Barcelona , Hansi Flick, elogió a sus jugadores por haber "luchado hasta el final" en la victoria contra Albacete, con la que sellaron el pase a las semifinales de la Copa del Rey, aunque se mostró "disgustado" con sus futbolistas por haber fallado ocasiones claras de gol.

"Hemos creado muchas ocasiones y otra vez hemos fallado. Al final fue muy igualado, pero podría haber sido más fácil. Creo que merecimos la victoria", dijo el técnico alemán desde la sala de prensa del Estadio Carlos Belmonte.

Flick elogió a Albacete por su "gran Copa del Rey", en la que en las dos eliminatorias previas fue capaz de eliminar a Celta y a Real Madrid.

Con todo, el técnico alemán reconoció que sus jugadores terminaron "muy cansados", algo que calificó de "normal" al haber disputado "tres partidos en pocos días."

Y celebró que lo importante era ganar esta eliminatoria a partido único para jugar las semifinales de la competición.

Asimismo, también elogió el partido del defensa uruguayo Ronald Araujo, autor del segundo tanto del equipo azulgrana, que este martes regresó a la titularidad por primera vez desde que sufrió problemas de salud mental.

"Siempre le digo que vaya paso a paso. Ha sido un gol que le ayudará para ganar más confianza y creer en él. Le apoyamos y estamos con él", concluyó.