Nacional: el reclamo de los dirigentes de la oposición por un contrato que le hicieron a Magdalena Giuria

Nacional hizo un ajuste en el organigrama para este año 2026 y creó el Área de presidencia con la adscripción al presidente Ricardo Vairo .

Este nuevo sector lo lleva adelante Magdalena Giuria , la gerencia general interina de Ari Buszkaniek y la asesoría a la cultura institucional encabezada por Facundo Ponce de León .

Además, el club anunció que Maximiliano Cantón se transformó en gerente de operaciones del club en lugar de Jorge Pérez Huelmo, arquitecto que se alejó del cargo el año pasado. También Juan Pedro Sáenz fue confirmado como nuevo jefe de Legales del club.

En la última reunión de directiva los dirigentes tricolores fueron informados sobre esta decisión del presidente y también que le firmaron un contrato de trabajo a Giuria desde el 1° de diciembre de 2025 al 30 de noviembre de 2026 , lo que generó la reacción de la oposición (José Decurnex, Alejandro Balbi y Tatiana Villaverde) en plena reunión.

NACIONAL "¡Nacho no hizo nada!": directivo de Nacional cuestionó la tarjeta roja de Esteban Ostojich a Ignacio Suárez y estudian medidas tras la sanción que recibió en la final de la Supercopa

SUPERCOPA URUGUAYA 2026 Comisión Disciplinaria de la AUF sancionó a Umpiérrez, Carneiro e Ignacio Suárez e instruyó a Nacional y a Peñarol por la conducta de sus hinchas en el clásico

Mientras se desarrollaba el encuentro semanal, y se planteaba el tema, los dirigentes de la oposición expresaron sus diferencias por la forma en que trataron este tema.

Expresaron que la decisión no pasó por el seno de la directiva y, además, que Giuria había sido elegida por los socios para la Comisión Fiscal, en un cargo que se extendía por tres años (el mismo período del mandato de Vairo, 2024-2027).

¿Qué fue lo que ocurrió? En marzo de 2025, a poco de iniciar su trabajo en la Comisión Fiscal (asumió en diciembre 2024), renunció para integrarse a la nueva función.

Esta tarea como adscripta a presidencia la desarrolló en forma honoraria (desde marzo a noviembre), y desde diciembre pasado en forma rentada con un detalle, que fue el que generó el reclamo de la oposición: el contrato se lo hicieron hasta el último día de noviembre de este año, por tanto quedará habilitada a participar nuevamente en las elecciones del club en 2027.

Al dejar de tener un vínculo laboral con Nacional en noviembre, Giuria quedará habilitada a ser elegible.

El Estatuto establece que los candidatos a dirigentes no pueden haber tenido vínculos con el club un año antes de las elecciones. Las próximas serán en diciembre 2027.

Tras este anuncio, la oposición expresó sus diferencias y en la reunión le hicieron saber al presidente que no fue un buen proceder cuando fue votada por los socios para un cargo por tres años.