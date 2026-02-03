Mientras esperan por el colombiano Luis Angulo, en Peñarol desmienten la posibilidad del retorno de un jugador desnivelante con pasado en la selección uruguaya
Los aurinegros ya se preparan para el debut en la Liga AUF Uruguaya para enfrentar a Montevideo City Torque
3 de febrero 2026 - 13:24hs
El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
Peñarol retorna este martes desde la hora 17.30 a los entrenamientos luego de haber tenido libre la jornada de este lunes tras haber conseguido la Supercopa Uruguaya 2026 el pasado domingo por la noche en el Estadio Centenario ante su eterno rival, Nacional. En tanto, mientras esperan por el colombiano Luis Angulo, descartan la posibilidad de la llegada de Jonathan Rodríguez.
Los carboneros se aprontan para jugar este sábado desde la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo frente a Montevideo City Torque, en lo que será el debut de la Liga AUF Uruguaya 2026.
No a Jonathan Rodríguez
En las últimas horas surgió el nombre de Jonathan Rodríguez para retornar a Peñarol, quien se encuentra en Florida, tratando de seguir con su recuperación de una fea lesión, mientras aguardan la llegada desde Talleres de Córdoba de Argentina, del colombiano Luis Angulo.
Finalmente, el 5 de julio fue operado de su rodilla derecha y no juega al fútbol desde el pasado 20 de mayo. Además, le restan cerca de dos meses de recuperación.
Por todo eso es que en Peñarol, por más de que el futbolista quiere regresar ahora, no lo tienen en cuenta.
Jonathan Rodríguez tuvo un pasado por la selección uruguaya en la que debutó con el Maestro Óscar Tabárez como técnico y jugó sus últimos dos compromisos con Marcelo Broli en esa función como interino en marzo de 2023.