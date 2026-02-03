Mientras esperan por el colombiano Luis Angulo, en Peñarol desmienten la posibilidad del retorno de un jugador desnivelante con pasado en la selección uruguaya

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera

Peñarol retorna este martes desde la hora 17.30 a los entrenamientos luego de haber tenido libre la jornada de este lunes tras haber conseguido la Supercopa Uruguaya 2026 el pasado domingo por la noche en el Estadio Centenario ante su eterno rival, Nacional. En tanto, mientras esperan por el colombiano Luis Angulo, descartan la posibilidad de la llegada de Jonathan Rodríguez.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El técnico Diego Aguirre tendrá una jornada movida, ya que luego de la práctica, concurrirá a un nuevo asado con los dirigentes del club, organizado por el presidente Ignacio Ruglio.

Los carboneros se aprontan para jugar este sábado desde la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo frente a Montevideo City Torque, en lo que será el debut de la Liga AUF Uruguaya 2026.

En las últimas horas surgió el nombre de Jonathan Rodríguez para retornar a Peñarol, quien se encuentra en Florida, tratando de seguir con su recuperación de una fea lesión, mientras aguardan la llegada desde Talleres de Córdoba de Argentina, del colombiano Luis Angulo.

FÚTBOL URUGUAYO Martín Cáceres se une a la lista de jugadores que le rompieron el corazón a los hinchas de Defensor Sporting, al no volver al club en el que se formó y firmar con Juventud

PEÑAROL Las cinco diferencias entre el asado que organizó Diego Aguirre en 2024 con los dirigentes de Peñarol y el que se llevará a cabo este martes

El nombre lo puso en el tapete su representante, Edgardo Lasalvia.

Jonathan Rodríguez Jonathan Rodríguez

No obstante ello, desde Peñarol informaron este martes a Referí que la posibilidad del regreso de Jonathan Rodríguez está descartada y no es un nombre que haya pedido Diego Aguirre.

El delantero floridense formado en Peñarol y que actualmente defiende a Portiland Timbers de la Major League Soccer (MLS).

El 4 de junio de 2025, Referí informó que los aurinegros estaban preocupados por la lesión de rodilla de Jonathan Rodríguez, cuando había vuelto a sonar su nombre.

stuani-jpg..webp Jonathan Rodríguez debutó con un gol en Portland Timbers y levantó su primer tronco, un premio que le dan en esa ciudad al mejor futbolista

Finalmente, el 5 de julio fue operado de su rodilla derecha y no juega al fútbol desde el pasado 20 de mayo. Además, le restan cerca de dos meses de recuperación.

Por todo eso es que en Peñarol, por más de que el futbolista quiere regresar ahora, no lo tienen en cuenta.

Jonathan Rodríguez tuvo un pasado por la selección uruguaya en la que debutó con el Maestro Óscar Tabárez como técnico y jugó sus últimos dos compromisos con Marcelo Broli en esa función como interino en marzo de 2023.