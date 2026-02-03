Después de 11 años, Uruguay cayó al sexto puesto en una Copa América de fútbol sala

La selección uruguaya de fútbol sala terminó en el sexto puesto de la Copa América disputada en Luque, luego de perder el domingo 3-2 contra Colombia.

Uruguay hizo una muy buena fase de grupos, pero en el partido definitivo fue sorprendido por Perú , la gran revelación del torneo, que le ganó 2-1 y lo dejó eliminado de semifinales .

Al terminar tercero en el grupo A jugó el domingo contra el tercero del grupo B, Colombia, que le ganó 3-2 relegándolo al sexto puesto.

Nicolás Lachaga y Nicolás Lamas fueron los autores de los goles de Uruguay en dicho encuentro.

Instancia Rival Goles Grupo A Ecuador 3-2 Camilo García, Diego Defiore, Franco Duque Grupo A Argentina 1-1 Ignacio Salgués Grupo A Paraguay 2-1 Nicolás Martínez, Christian Gaitán Grupo A Perú 1-2 Nicolás Martínez Final por el quinto puesto Colombia 2-3 Nicolás Lachaga, Nicolás Lamas

El plantel de Uruguay fue compuesto por Christian Gaitán, Alejandro Aunchayna, Maximiliano Navarro, Bruno Natalgiovanni, Agustín Sosa, Nicolás Lachaga, Diego Defiore, Ignacio Salgués, Nicolás Lamas, Brandon Díaz, Camilo García, Mathías Fernández, Giovanni Gomella, Franco Duque y Nicolás Martínez. El entrenador fue Gabriel De Simone.

Uruguay había ganado el partido por el quinto puesto en las Copa América de 2022 y 2024 mientras que en 2017 fue el último año que alcanzó las semifinales, terminando en el cuarto puesto.

Hay que remontarse a la Copa América de 2015, disputada en Ecuador, para ver a Uruguay terminar en el sexto puesto, en aquella ocasión por perder la final por el quinto lugar ante Chile, 2-0.

En Luque, Brasil fue campeón al ganarle 2-1 a Argentina, rival que no pudo superar a Uruguay. Tercero fue Perú y cuarto Venezuela.