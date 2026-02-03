Dólar
Después de 11 años, Uruguay cayó al sexto puesto en una Copa América de fútbol sala

Uruguay perdió con Colombia 3-2 y terminó en el sexto puesto de la Copa América, donde Argentina -que en el grupo no pudo con la celeste- fue vicecampeón

3 de febrero 2026 - 14:56hs
Nicolás Martínez

Foto: @AUFfutbolsala

La selección uruguaya de fútbol sala terminó en el sexto puesto de la Copa América disputada en Luque, luego de perder el domingo 3-2 contra Colombia.

Al terminar tercero en el grupo A jugó el domingo contra el tercero del grupo B, Colombia, que le ganó 3-2 relegándolo al sexto puesto.

Nicolás Lachaga y Nicolás Lamas fueron los autores de los goles de Uruguay en dicho encuentro.

Uruguay en la Copa América de fútbol sala 2026

Instancia Rival Goles
Grupo A Ecuador 3-2 Camilo García, Diego Defiore, Franco Duque
Grupo A Argentina 1-1 Ignacio Salgués
Grupo A Paraguay 2-1 Nicolás Martínez, Christian Gaitán
Grupo A Perú 1-2 Nicolás Martínez
Final por el quinto puesto Colombia 2-3 Nicolás Lachaga, Nicolás Lamas

El plantel de Uruguay fue compuesto por Christian Gaitán, Alejandro Aunchayna, Maximiliano Navarro, Bruno Natalgiovanni, Agustín Sosa, Nicolás Lachaga, Diego Defiore, Ignacio Salgués, Nicolás Lamas, Brandon Díaz, Camilo García, Mathías Fernández, Giovanni Gomella, Franco Duque y Nicolás Martínez. El entrenador fue Gabriel De Simone.

Uruguay había ganado el partido por el quinto puesto en las Copa América de 2022 y 2024 mientras que en 2017 fue el último año que alcanzó las semifinales, terminando en el cuarto puesto.

Hay que remontarse a la Copa América de 2015, disputada en Ecuador, para ver a Uruguay terminar en el sexto puesto, en aquella ocasión por perder la final por el quinto lugar ante Chile, 2-0.

En Luque, Brasil fue campeón al ganarle 2-1 a Argentina, rival que no pudo superar a Uruguay. Tercero fue Perú y cuarto Venezuela.

