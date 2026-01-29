Uruguay perdió con Perú en la Copa América de fútbol sala y quedó eliminado de las semifinales

La selección uruguaya de fútbol sala perdió este jueves 2-1 con Perú en la última fecha del grupo A de la Copa América de fútbol sala que se disputa en Luque y con ese resultado quedó eliminado de las semifinales.

Uruguay le había ganado 3-2 en el debut ante Ecuador, luego empató 1-1 con Argentina en gran resultado y derrotó agónicamente al local Paraguay 2-1 , dejándolo afuera de la chance de pelear uno de los dos cupos para las semis.

En el partido ante Argentina se lesionó el golero titular y una de las grandes figuras del equipo, Mathías "Pescado" Fernández .

Este jueves, al equipo de Gabriel De Simone le bastaba un empate para superar el grupo, algo que no se consigue desde San Juan 2017.

En las dos últimas Copas Américas, también disputadas en Paraguay, Uruguay terminó quinto y ahora es lo máximo a que puede aspirar al terminar tercero en su serie.

En la victoria ante Paraguay, el golero Christian Gaitán fue el héroe del triunfo al atajar el último intento de la albirroja y patear de larga distancia, con el arco libre, para anotar el gol del triunfo.

Sin embargo, contra Perú no pudo repetir esa actuación.

En el primer gol, un tiro libre se le escapó por debajo del cuerpo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2016981196907905106&partner=&hide_thread=false ¡PERÚ ABRIÓ EL MARCADOR!



De pelota parada, Rojas sacó un misil y puso el 1-0 ante Uruguay.#CopaAméricaEnDSPORTS | #FutsalEnDSPORTS pic.twitter.com/kzFdDrY7Cw — DSPORTS (@DSports) January 29, 2026

En el segundo gol no pudo contener un envío frontal que parecía fácil y pese a que protestó que el jugador peruano le cometió falta, los árbitros no sancionaron nada. Uruguay quedó 2-0 abajo en el marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2016983078393024774&partner=&hide_thread=false A GAITÁN SE LE ESCAPÓ LA PELOTA DE LAS MANOS Y LLEGÓ OBANDO PARA EL 2-0 DE PERÚ ANTE URUGUAY.



¿Hubo falta previa al arquero? #CopaAméricaEnDSPORTS | #FutsalEnDSPORTS pic.twitter.com/YDu7rn7oPa — DSPORTS (@DSports) January 29, 2026

Sobre el final, descontó Nicolás Martínez cuando Uruguay estaba jugando con golero-jugador, Camilo García, que fue quien dio la asistencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2016986595459543370&partner=&hide_thread=false ¡LLEGÓ EL DESCUENTO DE URUGUAY!



Nico Martínez anotó el 2-1 ante Perú y le da esperanzas a Uruguay en el final del partido.#CopaAméricaEnDSPORTS | #FutsalEnDSPORTS pic.twitter.com/PTI59H93cz — DSPORTS (@DSports) January 29, 2026

Luego del festejo hubo jugadores de Uruguay que se saludaron de mal modo con algunos peruanos y algunos intercambiaron insultos y reproches en un incidente que a la luz de las cámaras no pasó a mayores.