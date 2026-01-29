Dólar
El Observador / Polideportivo / FÚTBOL SALA

Uruguay perdió con Perú en la Copa América de fútbol sala y quedó eliminado de las semifinales

Uruguay perdió 2-1 con Perú que por primera vez se mete en una semifinal de Copa América de fútbol sala: el golero Christian Gaitán no pudo repetir su partidazo contra Paraguay y falló en los dos goles de los incaicos

29 de enero 2026 - 20:00hs

La selección uruguaya de fútbol sala perdió este jueves 2-1 con Perú en la última fecha del grupo A de la Copa América de fútbol sala que se disputa en Luque y con ese resultado quedó eliminado de las semifinales.

Uruguay le había ganado 3-2 en el debut ante Ecuador, luego empató 1-1 con Argentina en gran resultado y derrotó agónicamente al local Paraguay 2-1, dejándolo afuera de la chance de pelear uno de los dos cupos para las semis.

Este jueves, al equipo de Gabriel De Simone le bastaba un empate para superar el grupo, algo que no se consigue desde San Juan 2017.

Uruguay ante Argentina
FÚTBOL SALA

Uruguay tuvo un notable arranque en la Copa América de fútbol sala, pero perdió a Mathías Fernández por una grave lesión

Christian Gaitán (izquierda) celebra su gol
FÚTBOL SALA

Uruguay le ganó a Paraguay en la Copa América de fútbol sala con un golazo de arco a arco de su golero: mirá el video

En las dos últimas Copas Américas, también disputadas en Paraguay, Uruguay terminó quinto y ahora es lo máximo a que puede aspirar al terminar tercero en su serie.

En la victoria ante Paraguay, el golero Christian Gaitán fue el héroe del triunfo al atajar el último intento de la albirroja y patear de larga distancia, con el arco libre, para anotar el gol del triunfo.

Sin embargo, contra Perú no pudo repetir esa actuación.

En el primer gol, un tiro libre se le escapó por debajo del cuerpo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2016981196907905106&partner=&hide_thread=false

En el segundo gol no pudo contener un envío frontal que parecía fácil y pese a que protestó que el jugador peruano le cometió falta, los árbitros no sancionaron nada. Uruguay quedó 2-0 abajo en el marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2016983078393024774&partner=&hide_thread=false

Sobre el final, descontó Nicolás Martínez cuando Uruguay estaba jugando con golero-jugador, Camilo García, que fue quien dio la asistencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2016986595459543370&partner=&hide_thread=false

Luego del festejo hubo jugadores de Uruguay que se saludaron de mal modo con algunos peruanos y algunos intercambiaron insultos y reproches en un incidente que a la luz de las cámaras no pasó a mayores.

fútbol sala Uruguay Perú

