Nacional pidió la organización del Final Four de la Basketball Champions League Américas y depende de la decisión de Ricardo Vairo

Nacional pidió ser organizador del Final Four de la Basketball Champions League Américas 2025-2026 y quiere ir por todo en la definición del máximo torneo continental.

Nacional se clasificó a esta instancia tras ganar los seis partidos de su grupo ante Obras Sanitarias y Flamengo , y en cuartos de final dejó por el camino a Paisas de Medellín .

En semifinales, Nacional jugará contra Sesi Franca , ganador del grupo D que en cuartos de final necesitó tres partidos para eliminar a Minas Tenis.

La otra semifinal la jugarán Flamengo , vigente campeón y segundo del grupo B que lideró Nacional, contra Boca Juniors .

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Flamengo eliminó en cuartos Astros de Jalisco (2-0) mientras que Boca Juniors viene de dar cuenta de Instituto de Córdoba por 2-0. Compartió grupo, el C, con Aguada y Minas Tenis terminando primero.

Ricardo Vairo tiene la respuesta que quiere Nacional

Ricardo Vairo, presidente de Nacional y desde el 20 de febrero también presidente de FIBA Américas, es quien tiene que dar -en nombre del órgano rector del básquetbol de América- la respuesta que quiere Nacional.

"Estamos haciendo todas las gestiones posibles para traer el Final Four a Uruguay, ya hicimos absolutamente todo. Ahora esperamos la resolución de Ricardo Vairo para este martes o para el miércoles", dijo a Referí el presidente del básquetbol tricolor, Luis "Gallo" López.

Nacional Progreso campeonato intermedio 2025/Ricardo Vairo Ricardo Vairo Foto: Leonardo Carreño

"Nos inscribimos en plazo ante FIBA Américas para solicitar la sede. Lo mismo hizo Flamengo y Astros de Jalisco. Hoy me enteré de que Boca Juniors quiere ser sede, pero que yo sepa no se anotaron cuando tuvieron que hacerlo así que no quiero que nos metan por loa palos porque en esto siempre juega lo que te viene por atrás", dijo López.

El Final 4 está pactado para jugarse el 18 y 19 de abril.

En 18 de abril, el Antel Arena está ocupado para el recital de Roxette.

"Para eso precisamos que FIBA corra las fechas tres o cuatro días antes o tres o cuatro días después. Si no quieren tenemos Paysandú como sede. Ya organizamos el Final Four de la Liga Sudamericana en 2024 y fue un gran suceso", indicó el presidente del básquetbol de Nacional.

El tricolor se consagró campeón de ese torneo rompiendo una sequía de 16 años sin títulos continentales para el básquetbol uruguayo.

En Paysandú, Nacional no tiene que pagar nada para jugar en el Estadio 8 de Junio que tiene capacidad para 4.000 personas. Los únicos costos que tiene que afrontar son los de traslado y hotelería.

El Antel Arena, en cambio, le implica un costo que ronda los US$ 25 mil y US$ 30 mil por jornada y se necesitan dos días, para las semifinales y la final (más el tercer puesto).

Ningún equipo uruguayo ganó la Basketball Champions League Américas, el máximo torneo continental que se juega desde la temporada 2019-2020 como una prolongación de la extinta Liga de las Américas. El que estuvo más cerca fue Biguá, vicecampeón en 2021-2022 con el equipo donde brillaban Santiago Vidal, Victor Rudd, Donald Sims y Luis Santos.