VISITA

Roxette en Uruguay: la banda sueca vuelve a Montevideo y se presentará en el Antel Arena en 2026

La banda sueca llegará por tercera vez en su historia a Montevideo y se presentará en abril

10 de noviembre 2025 - 13:53hs
Roxette vuelve a Uruguay en 2016 con una nueva formación

Roxette volverá a presentarse en Uruguay. Según se anunció este lunes, la banda sueca llegará por tercera vez en su historia a Montevideo, y dará un show el próximo sábado 18 de abril en el Antel Arena.

La banda sueca se presentó en otras dos oportunidades en territorio uruguayo: el 21 de abril de 1992 tocaron en el Centenario, y el 2 de abril de 2011 en el Velódromo Municipal.

La preventa de entradas en será en antelarena.com.uy y comenzará este miércoles a las 10 de la mañana, y se extenderá hasta el viernes 14 a las 9.59. La venta general empezará el viernes 14 a las 10 am.

Con tarjetas Personal Bank, Infinite y Black y canjes Volar se podrá comprar desde el miércoles 12 de noviembre a las 10 hasta las 17:59. Para todas las tarjetas de crédito y canjes Volar, quedará habilitada la venta a partir de las 18 horas del miércoles y hasta el viernes a las 9.59 en calidad de preventa.

Embed - Roxette - It Must Have Been Love (Official Music Video)

La gira de Roxette

Tras el debut en Sudáfrica y Australia a principios de 2025, seguido de una serie de conciertos con entradas agotadas durante el verano, Roxette emprendió una gira que ha sido elogiada como "una vibrante celebración de los éxitos atemporales".

"Lo que estamos presenciando es un viaje alegre y emotivo a través de uno de los catálogos más icónicos de la historia del pop. Desde The Look y Listen To Your Heart hasta Joyride y It Must Have Been Love, que recientemente superó los 900 millones de reproducciones en Spotify, las canciones de Roxette siguen uniendo a generaciones de fans. Con el inconfundible estilo de composición de Per y la potente voz de Lena, la magia de Roxette brilla con fuerza en escenarios de todo el mundo", anuncia el comunicado de prensa de la gira.

