Andy Vila anunció que está embarazada por segunda vez en un video que tiene a su hija como protagonista

Andy Vila C. Dos Santos

A través de sus redes sociales, la comunicadora e influencer Andy Vila anunció este fin de semana que será madre por segunda vez, luego de haber tenido a su primera hija, Emma, nacida en 2022. Vila compartió un video en Instagram donde junto a su primogénita confirmó el embarazo y reveló el género del niño.

El video la muestra de perfil, con el embarazo en una etapa notoria de gestación, mientras su hija besa su vientre de forma reiterada y la abraza.

"Hermanito en camino y lleno de besos", escribió junto al video la comunicadora que en 2022 se alejó de la televisión, cerrando su etapa en Canal 4, donde formaba parte del magazine matutino Vamo' arriba.

Desde entonces, la comunicadora se radicó en Maldonado, aunque tuvo algunos regresos a los medios, como parte del programa de streaming Era obvio, del canal Topic, y es parte de proyectos como obras de teatro, además de contar con una marca de ropa junto a su hermana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@andyyvila)