Andy Vila anunció que está embarazada por segunda vez en un video que tiene a su hija como protagonista

A través de sus redes sociales, la comunicadora e influencer Andy Vila anunció este fin de semana que será madre por segunda vez, luego de haber tenido a su primera hija, Emma, nacida en 2022. Vila compartió un video en Instagram donde junto a su primogénita confirmó el embarazo y reveló el género del niño.
