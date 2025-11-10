El increíble gol olímpico y el festejo con coreo de Zambia contra Brasil por el Mundial Sub 17: mirá el video

El festejo de los jugadores de Zambia tras el gol olímpico contra Brasil

La selección de Zambia dio la sorpresa este lunes y empató 1-1 contra Brasil por la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar, con un gol y un festejo para el recuerdo.

Africanos y sudamericanos llegaron a la última fecha del grupo H con seis puntos cada uno y ya clasificados a la siguiente ronda, por encima de Indonesia y Honduras, que llegaron sin unidades (luego Indonesia ganó 2-1).

Con Brasil como favorito, fue Zambia la que comenzó ganando el partido con un gol olímpico. Johnatan Kalimina, jugador de 16 años del Kafue Celtic FC de su país, lanzó un córner con poca altura que se metió en el primer palo del golero Joao Pedro, luego de que uno de los defensores brasileños dejara pasar el balón.

Los otros nueve jugadores de campo zambianos fueron a celebrar junto a Kalimina al córner. Tras los abrazos iniciales, nueve de los futbolistas se pusieron en una fila horizontal, con el otro jugador detrás de ellos, y comenzaron a realizar una coreografía para celebrar el tanto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1987903928797692046?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO OLÍMPICO DE ZAMBIA!



Jonathan Kalimina sorprendió a toda la defensa de Brasil con un centro de rastrón para convertir el primer gol del partido.



Festejo con baile incluido de la selección africana que da el batacazo ante la Verdeamarela.#MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC pic.twitter.com/28GIeBUeBQ — DSPORTS (@DSports) November 10, 2025 Cerca del final del partido, a los 81 minutos, el delantero brasileño Dell, futbolista del Bahía, puso el 1-1 de cabeza tras una mala salida del golero Christo Chitambala. Con el empate, Brasil clasificó como primero de su grupo con 7 puntos y una diferencia de gol de +11, mientras que Zambia pasó como segundo con las mismas unidades y una diferencia de +5.