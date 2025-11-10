Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL

El increíble gol olímpico y el festejo con coreo de Zambia contra Brasil por el Mundial Sub 17: mirá el video

Brasil y Zambia empataron 1-1 y ambos clasificaron a la siguiente fase del Mundial Sub 17 como primero y segundo de su grupo

10 de noviembre 2025 - 14:40hs
El festejo de los jugadores de Zambia tras el gol olímpico contra Brasil



La selección de Zambia dio la sorpresa este lunes y empató 1-1 contra Brasil por la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar, con un gol y un festejo para el recuerdo.

Africanos y sudamericanos llegaron a la última fecha del grupo H con seis puntos cada uno y ya clasificados a la siguiente ronda, por encima de Indonesia y Honduras, que llegaron sin unidades (luego Indonesia ganó 2-1).

Con Brasil como favorito, fue Zambia la que comenzó ganando el partido con un gol olímpico. Johnatan Kalimina, jugador de 16 años del Kafue Celtic FC de su país, lanzó un córner con poca altura que se metió en el primer palo del golero Joao Pedro, luego de que uno de los defensores brasileños dejara pasar el balón.

Los otros nueve jugadores de campo zambianos fueron a celebrar junto a Kalimina al córner. Tras los abrazos iniciales, nueve de los futbolistas se pusieron en una fila horizontal, con el otro jugador detrás de ellos, y comenzaron a realizar una coreografía para celebrar el tanto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1987903928797692046?s=20&partner=&hide_thread=false

Cerca del final del partido, a los 81 minutos, el delantero brasileño Dell, futbolista del Bahía, puso el 1-1 de cabeza tras una mala salida del golero Christo Chitambala.

Con el empate, Brasil clasificó como primero de su grupo con 7 puntos y una diferencia de gol de +11, mientras que Zambia pasó como segundo con las mismas unidades y una diferencia de +5.

Brasil Gol Olímpico Mundial Sub 17 Mundial

