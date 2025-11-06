Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / RECUERDO

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, dijo que su "mayor trauma deportivo" fue la mano de Luis Suárez contra Ghana en el Mundial 2010

Mamdani dijo que estuvo en el estadio en el partido entre Uruguay y Ghana, "llorando" tras ver la salvada de Suárez

6 de noviembre 2025 - 12:17hs
Mano de Luis Suárez en el partido Uruguay – Ghana. Mundial de Sudáfrica.

El demócrata Zohran Mamdani, nacido en Uganda y nacionalizado estadounidense, se convirtió en el nuevo alcalde de Nueva York tras vencer en las elecciones internas al exgobernador republicano Andrew Cuomo. Mamdani es confeso fanático del fútbol (o "soccer"), y tiene un recuerdo poco feliz de la selección uruguaya.

El político, de 33 años, dijo en una entrevista con el programa Pablo Torre Finds Out de The Athletic que su "mayor trauma deportivo" es la "mano ilegal" de Luis Suárez contra Ghana, por los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.

La salvada de Suárez sobre la línea evitó un gol con el que Uruguay hubiera quedado eliminado, y le valió la expulsión al delantero uruguayo. Luego la celeste se llevó el partido por penales, tras la picadita de Sebastián Abreu, y le quitó la chance a Ghana de convertirse en el primer equipo africano en llegar a semis de un Mundial, logro que luego consiguió Marruecos en 2022.

2ae585da8c0f256869acf3e28028b3853c6d3c1dw
Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York

Mamdani fue consultado sobre su fanatismo por el fútbol, y dijo que es un "sufrido fanático" del Arsenal de Inglaterra desde la época de "Los Invencibles", en alusión al equipo del Arsenal que se consagró campeón de la Premier League 2003/2004 sin perder un partido.

Luis Suárez
Tras ello, indicó que la Copa del Mundo es uno de sus "recuerdos favoritos" como alguien "a quien le encanta el juego". En ese sentido, explicó que nació en Uganda, un país que nunca participó de un Mundial, por lo que siempre apoyó a "la Diáspora africana y a Estados Unidos" en estas competiciones.

Luego, dijo que estuvo en el partido entre Uruguay y Ghana, en el que alentó a los africanos. "Estuve allí llorando, viendo como Luis Suárez desviaba una pelota que le hubiera dado a Ghana el punto más lejano de un equipo africano en ese momento", recordó.

Embed - A young Zohran Mamdani witnessed the notorious Luis Suarez handball in-person at the 2010 World Cup.

Zohran Mamdani Nueva York Luis Suárez Ghana Mundial Sudáfrica selección uruguaya

