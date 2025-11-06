Diego Lugano volvió a caminar por 18 de Julio y se fue a pie de la AUF al Juzgado a contestar una demanda de Tenfield

El excapitán de la selección de Uruguay, Diego Lugano, volvió a caminar por la Avenida 18 de Julio después de muchos años y lo hizo por una razón muy específica y particular: ir a un Juzgado para contestar una demanda de Tenfield.

Como informó Referí, L ugano fue contrademandado junto con un grupo de exjugadores del fútbol uruguayo, en el marco del juicio que la Mutual de Futbolistas le entabló a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y a Tenfield por la explotación de los derechos de imagen de los jugadores de los campeonatos profesionales de fútbol de Uruguay, desde comienzos de 2017 a estas fechas.

Tenfield y AUF tiene suscrito un acuerdo por los derechos de TV del fútbol uruguayo hasta el 31 de diciembre de este año.

La AUF abrió un proceso de licitación para vender los derechos para el período de 2026 a 2029 y este jueves dio a conocer a las empresas que ofertaron por esos derechos .

Lugano, presidente de la Asociación de Futbolistas de Uruguay, que tiene voz y voto en el Congreso de la AUF desde que se aprobó su nuevo Estatuto, en diciembre de 2018, concurrió a la sede de la AUF a las 12.30, media hora antes de que comenzara la apertura de sobres en la AUF, que fue transmitida en directo por AUFTV.

A la hora 13.35 salió de la AUF, tomó por la calle Guayabos, luego Constituyente y enfiló por 18 de Julio, por la explanada de la Intendencia de Montevideo, rumbo al Juzgado Civil, ubicado en la plaza Cagancha.

Fue acompañado por el actual presidente de la Mutual, Diego Scotti, y la cúpula directriz del gremio de futbolistas: Mitchell Duarte y Sergio Pérez.

Salió tomando un refresco que luego tiró un tarro de basura. "Hay que mantener limpia a la ciudad", comentó.

Scotti marcó el paso del grupo, a tranco firme para poder llegar en hora al Juzgado, donde estaban citados a la hora 14.00.

Pero Lugano fue parado en más de una ocasión por personas que le pidieron fotos. Atendió a todos los requerimientos que le hicieron.

También recibió saludos a la pasada por parte de gente que lo reconoció y algún bocinazo de autos con los que se cruzó.

El exfutbolista expresó a Referí que llevaba muchísimos años que no caminaba por la Avenida 18 de Julio, la principal avenida de Montevideo.

En San Pablo, suele vivir situaciones similares, pero expresó que esa ciudad corre a otro ritmo, siendo una de las más pobladas de toda América.

En Montevideo, siempre viene por ocasiones puntuales y su vida social está marcada por hechos específicos a los que acude en auto para luego irse, por lo que casi no estaba en contacto con la gente, como lo estuvo este jueves.

Cuando llegó al Juzgado, una persona mayor le pidió una foto y luego se sumaron varios pedidos. Lugano terminó sacándose una foto con todos, pero como eran varios los que posaron para el retrato la escena se quedó sin fotógrafo. Tuvo que tomar la posta su propia abogada para sacar la foto al primero que le pidió.

20250611 Diego Lugano al llegar al Juzgado

Luego los exfutbolistas subieron al piso 2 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil para comparecer a la audiencia de una demanda presentada en 2019 por la Mutual contra Tenfield y la AUF y donde en marzo la empresa contrademandó a Lugano y a un grupo de exjugadores, acusándolos de deteriorar su relación con la AUF, Tenfield les reclama US$ 30 millones.