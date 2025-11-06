"Todos tenemos que arrimar el hombro": Abdala tras comparecencia de Mónica Ferrero a Comisión de Seguridad

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero , compareció este jueves ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados para tratar el atentado que sufrió en setiembre. En rueda de prensa posterior, el legislador del Partido Nacional y presidente de la comisión, Pablo Abdala , aseguró que "todos" deben de "arrimar el hombro" para "combatir" la realidad del narcotráfico.

La sesión fue declarada como secreta por la comisión, a solicitud de la fiscal. Los partidos apoyaron la decisión, ya que "convenía" darle ese tratamiento para poder "hablar en profundidad" sobre el atentado. Además, explicó el legislador, se buscaba darle cierto carácter de "reunión privada" al encuentro.

"Nos parecía que iba a ser mucho más productiva y provechosa la instancia y efectivamente lo fue" , explicó.

CRIMEN ORGANIZADO Uruguay "ya no está lejos de lo que pasa en Río de Janeiro", dijo la fiscal Mónica Ferrero en el Parlamento

Pese a no poder brindar detalles del encuentro, Abdala sostuvo que esta reunión muestra que la comisión está "cumpliendo el papel" que se propuso, tras el atentado sufrido por Ferrero, de "ayudar o articular al seguimiento de estos temas" que "preocupan" , porque lo que "ocurrió aquel día fue un atentado muy grave" y no un "episodio aislado" .

"Los partidos políticos somos conscientes de la realidad que enfrentamos en cuanto al desafío que sin ninguna duda el narcotráfico y el crimen organizado representan", apuntó.

Según el diputado, todos deben "arrimar el hombro en todos los planos de la actuación pública en el Parlamento, como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Justicia en general, el Ministerio Público, para combatir esta realidad".

Consultado por si estuvo sobre la mesa la seguridad de la Fiscalía, el legislador sostuvo que no puede responder esa pregunta, pero sí puede afirmar que la asistencia de Ferrero a la comisión durante esta jornada se dio como "consecuencia" de lo ocurrido el 28 de setiembre.

Tras la comparecencia de la fiscal, Abdala informó que se espera que el ministro del Interior, Carlos Negro, pueda asistir a una próxima reunión de la comisión para seguir "conversando sobre estos asuntos".