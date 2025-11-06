Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  13°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / DIPUTADOS

"Todos tenemos que arrimar el hombro": Abdala tras comparecencia de Mónica Ferrero a Comisión de Seguridad

La sesión fue declarada como secreta por la comisión, a solicitud de la fiscal. Los partidos apoyaron la decisión, ya que "convenía" darle ese tratamiento para poder "hablar en profundidad" sobre el atentado sufrido por Ferrero

6 de noviembre 2025 - 16:05hs
Pablo Abdala﻿

Pablo Abdala﻿

Foto: Inés Guimaraens

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, compareció este jueves ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados para tratar el atentado que sufrió en setiembre. En rueda de prensa posterior, el legislador del Partido Nacional y presidente de la comisión, Pablo Abdala, aseguró que "todos" deben de "arrimar el hombro" para "combatir" la realidad del narcotráfico.

La sesión fue declarada como secreta por la comisión, a solicitud de la fiscal. Los partidos apoyaron la decisión, ya que "convenía" darle ese tratamiento para poder "hablar en profundidad" sobre el atentado. Además, explicó el legislador, se buscaba darle cierto carácter de "reunión privada" al encuentro.

"Nos parecía que iba a ser mucho más productiva y provechosa la instancia y efectivamente lo fue", explicó.

Más noticias
ferrero rechazo pedido de recusacion del fiscal perciballe

Ferrero rechazó pedido de recusación del fiscal Perciballe

uruguay ya no esta lejos de lo que pasa en rio de janeiro, dijo la fiscal monica ferrero en el parlamento
CRIMEN ORGANIZADO

Uruguay "ya no está lejos de lo que pasa en Río de Janeiro", dijo la fiscal Mónica Ferrero en el Parlamento

Pese a no poder brindar detalles del encuentro, Abdala sostuvo que esta reunión muestra que la comisión está "cumpliendo el papel" que se propuso, tras el atentado sufrido por Ferrero, de "ayudar o articular al seguimiento de estos temas" que "preocupan", porque lo que "ocurrió aquel día fue un atentado muy grave" y no un "episodio aislado".

"Los partidos políticos somos conscientes de la realidad que enfrentamos en cuanto al desafío que sin ninguna duda el narcotráfico y el crimen organizado representan", apuntó.

Según el diputado, todos deben "arrimar el hombro en todos los planos de la actuación pública en el Parlamento, como el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Justicia en general, el Ministerio Público, para combatir esta realidad".

Consultado por si estuvo sobre la mesa la seguridad de la Fiscalía, el legislador sostuvo que no puede responder esa pregunta, pero sí puede afirmar que la asistencia de Ferrero a la comisión durante esta jornada se dio como "consecuencia" de lo ocurrido el 28 de setiembre.

Tras la comparecencia de la fiscal, Abdala informó que se espera que el ministro del Interior, Carlos Negro, pueda asistir a una próxima reunión de la comisión para seguir "conversando sobre estos asuntos".

Temas:

Abdala mónica ferrero seguridad fiscal de Corte

Seguí leyendo

Las más leídas

Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo
AGRESIÓN EN ESCUELA

Paro de maestros en Montevideo este jueves: docentes, niños y padres sufrieron "agresión brutal" en una escuela

La vicepresidenta y líder de La Amplia, Carolina Cosse, junto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en el plenario del sector en La Huella de Seregni
CASO DANZA

Cosse sobre el presidente de ASSE: "Hay un informe de la Jutep" y "seguramente habrá un espacio de reflexión" de Álvaro Danza

Diego García 
PEÑAROL

El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para Diego García, futbolista de Peñarol, acusado de abuso sexual

Fiscal Fleitas denunció ante la Jutep investigación paralela del caso Carrera que afecta la democracia y el Estado de Derecho
JUTEP

Fiscal Fleitas denunció ante la Jutep "investigación paralela" del caso Carrera que "afecta la democracia y el Estado de Derecho"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos