/ Nacional / CRIMEN ORGANIZADO

Uruguay "ya no está lejos de lo que pasa en Río de Janeiro", dijo la fiscal Mónica Ferrero en el Parlamento

Sobre el atentado contra su casa del barrio Jacinto Vera, la fiscal de Corte comentó: "Estuve a 15 centímetros de que me mataran"

30 de octubre 2025 - 10:29hs
Mónica Ferrero en el Parlamento
Cuenta de X de Sebastián Da Silva

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, advirtió este miércoles en el Parlamento que Uruguay "ya no está lejos de lo que pasa en Río de Janeiro", -según reconstruyó El Observador en diálogo con legisladores presentes en la sesión- en días donde la ciudad brasileña es noticia por la operación policial más grande y mortífera en la historia de Brasil.

El operativo contra el grupo narco Comando Vermelho terminó con más de 120 muertos -aún no se conoce una cifra oficial- tras los operativos en las favelas Alemão y Penha.

La senadora Graciela Bianchi habló con la prensa tras la comparecencia de Ferrero y subrayó algunas frases de su alocución. "Ya los tenemos acá", dijo Ferrero al hablar sobre los grupos narcos protagonistas de los eventos de extrema violencia en Río de Janeiro.

También se refirió al atentado que sufrió en su casa del barrio Jacinto Vera a finales de setiembre, que no terminó con heridos pese a que dispararon varias veces contra su vivienda y detonaron una granada.

"Estuve a 15 centímetros de que me mataran", dijo Ferrero.

Además, lamentó que los delincuentes "lograron su objetivo: los fiscales están con miedo", reconstruyó Búsqueda.

También advirtió que los grupos criminales no atacan directamente a los policías, sino que apuntan a otros ámbitos para dejar mensajes, como ataques a políticos y periodistas. "No saben lo cerca que están de que les pase lo mismo", cerró.

Río de Janeiro mónica ferrero fiscal de Corte crimen organizado parlamento

