BCU ordenó suspender la venta de seguros de multas de tránsito ofrecidos por una empresa en internet

Tránsito en la ciudad de Montevideo Inés Guimaraens

La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU) instruyó a la empresa Trafinsur S.A.S. a cesar la comercialización del producto ofrecido mediante la plataforma Zafe.uy, que ofrecía cobertura ante multas de tránsito.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según la resolución adoptada el 28 de octubre de 2025, el producto consistía en el cobro de una prima a los clientes, mediante la cual, en caso de recibir una multa de tránsito, la empresa asumía el pago de una indemnización.

La Superintendencia determinó que este mecanismo configura un contrato de seguro, y que Trafinsur no está autorizada a desarrollar actividad aseguradora en el país.

En su sitio web, Zafe.uy se promociona como “el primer servicio de cobertura de multas en Uruguay”, con el eslogan “Llegó el momento de manejar tranquilo”. Ofrece planes personalizados para cada conductor, con cobertura para multas por exceso de velocidad, cruce con luz roja o estacionamiento indebido.

“Abonás cuotas mensuales y, en caso de multa de tránsito, te cubrimos hasta el 70% del valor. Olvidate de las sorpresas al pagar la patente”, se indica en la plataforma, que también ofrece notificaciones por WhatsApp sobre nuevas infracciones.