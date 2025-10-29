5 de Oro: resultados del miércoles 29 de octubre EN VIVO

Este miércoles 29 de octubre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más $ 49.200.000.
El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 15.009.970 y resultó vacante. El Pozo de Plata registró un acierto que se llevó un total de $ 643.942. Mientras que el Pozo Revancha ponía en juego $ 34.270.731 y también resultó vacante.
Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 29/10/2025
Resultados del Pozo de Oro
- 42
- 31
- 27
- 32
- 04
- Bolilla extra: 24
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.