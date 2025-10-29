Dólar
/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 29 de octubre EN VIVO

Los sorteos del 5 de Oro se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12

29 de octubre 2025 - 22:24hs
Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 29 de octubre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más $ 49.200.000.

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 15.009.970 y resultó vacante. El Pozo de Plata registró un acierto que se llevó un total de $ 643.942. Mientras que el Pozo Revancha ponía en juego $ 34.270.731 y también resultó vacante.

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 29/10/2025

Resultados del Pozo de Oro

  • 42
  • 31
  • 27
  • 32
  • 04
  • Bolilla extra: 24

Resultados del Pozo Revancha

  • 39
  • 46
  • 18
  • 21
  • 09

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro La Banca Canal 12

