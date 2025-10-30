Sanguinetti tras disputa entre Orsi y Lacalle Pou por Cardama: "No me gusta que estén debatiendo dos presidentes"

El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti , afirmó que no le gustaron los cruces públicos entre Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou por el caso Cardama , que pasaron a un "terreno más personal" .

" No me gusta que estén debatiendo dos presidentes , son dos (personas) a los que respeto", dijo Sanguinetti entrevistado este jueves En Perspectiva.

La semana pasada, Orsi anunció junto a jerarcas de Presidencia que iba iniciar acciones para rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la compra de las dos patrullas oceánicas y dos días después se presentó una denuncia contra la empresa extranjera por presuntas irregularidades con la garantía del contrato.

Esto desencadenó una serie de declaraciones cruzadas entre el actual presidente y el anterior, Lacalle Pou .

"No me gusta un debate entre dos presidente y más un debate que llega a esos niveles de adjetivación personal, deseo que sea una pequeña tormenta de comienzos de verano", dijo Sanguinetti por el cruce entre ambos.

El expresidente Lacalle Pou había asegurado que a Orsi lo "arrastraron a una operación política". Según el nacionalista, el gobierno actual "está más dedicado a destruir lo que encontró que a construir".

Ante esto, el presidente Orsi respondió: "Puedo pensar que a él (Lacalle Pou) lo arrastró un amor no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí se portaron". El presidente también dijo sentirse sorprendido por la "energía y virulencia" con la que "salió" el exmandatario y las anteriores autoridades.

Sobre este cruce, Sanguinetti afirmó que "se fue a un terreno más personal". El expresidente durante los períodos 1985-1990 y 1995-2000 pidió llegar a un arreglo "porque el Uruguay precisa de una Armada que exista y que tenga presencia".

"Este tema se encaró mal del principio desde mi punto de vista, el planteo inicial de hacer una cosa muy espectacular y de hablar de estafa y un fraude. Porque no estamos delante de un estafador que se lleva la plata y nos engaña, estamos delante de un astillero que está construyendo un barco (...) donde hay ya millones de dólares en metales y aceros puestos", agregó el histórico dirigente colorado.

"¿Hay defectos de la garantía? Aparéntemente sí. Ahí está la parte débil del tema y es una parte muy difícil. Me preocuparía que no estuviera el acero o el casco de lancha que hemos visto", añadió.

El expresidente contó que habló "fugazmente" con Orsi donde le manifestó lo mismo. "Hay que arreglar presidente", recordó Sanguinetti que le dijo al primer mandatario. "No he hablado con Lacalle Pou, pero le diría lo mismo", agregó.

Sanguinetti pidió "entrar en la vía del entendimiento" debido a que han "sufrido" lo que es la vía judicial. "Si hoy se para la construcción vamos a tener una empresa Cardama que de pronto va a la quiebra. No vamos a tener lancha, vamos a tener un largo juicio y el próximo gobierno va a cobrar o pagar, esto a mí me aterroriza", sentenció.

El expresidente afirmó que puede "entender" la respuesta de Lacalle Pou. "Creo que el tema no es atarnos a las palabras, creo que el Frente Amplio está comprometido con su discurso viejo (...) se mete en esto que compromete un factor muy importante como es el cuidado de nuestro mar", sentenció el expresidente.