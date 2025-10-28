"Puedo pensar que a él lo arrastró un amor no correspondido": Yamandú Orsi le respondió a Lacalle Pou por Cardama

El presidente de la República, Yamandú Orsi , aseguró que Uruguay " se merece un poco más de respeto " y que Cardama renovó "una cosa inexistente" , en relación a la garantía de Eurocommerce que el gobierno presume que es falsa.

" Si consiguen otra garantía, veremos ", dijo el mandatario en rueda de prensa, aunque aclaró que le parece "difícil" que el astillero español lo consiga. " Esto no es patria o muerte, blanco o negro ", afirmó.

También le respondió al expresidente Luis Lacalle Pou , quien aseguró el lunes que Orsi "se pasó de rosca" y fue arrastrado a una " operación política ".

" El expresidente tiene derecho a pensar lo que quiera . Yo también puedo pensar que a él lo arrastró un amor no correspondido , porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí se portaron", contestó el presidente y agregó que le sorprendió la "energia y virulencia" con la que "salió" el exmandatario y las anteriores autoridades.

“Me sorprendió la energía con la que salieron, no solo el presidente, sino varios actores del gobierno anterior. Me hubiese gustado que salieran en defensa del Estado y no de la empresa.” pic.twitter.com/dbMvlHLkWQ — Puesta a Punto (@puestaapunto12) October 28, 2025

En ese sentido, señaló que le hubiese "gustado" que los jerarcas del gobierno anterior hubieran salido "más en defensa del Estado y no tanto en defensa de la empresa".

"Creo que ahí hubo una confusión. Lo que la empresa hizo con el Estado estando el anterior gobierno... Yo creo que fueron traicionados o fueron engañados de manera evidente. Cuando salgo en la conferencia de prensa sentí que estaba defendiendo incluso lo que habían hecho los anteriores jerarcas", apuntó.

Consultado sobre la razón por la que no advirtió al astillero que había un problema con la garantía, Orsi respondió que eso no correspondía. "Porque cuando alguien... A ver, a mí no se me ocurre cuando yo supongo que hay un ilícito comunicarme con los actores que de repente están involucrados. Yo lo que tengo que hacer es denunciar la situación", contestó.