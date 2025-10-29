El Banco Central de Argentina emitirá una moneda del gol de Diego Maradona a Inglaterra, pero no lo nombra en su anuncio

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que emitirá una moneda de plata con valor de 10 pesos argentinos en conmemoración al gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986 , pero se generó polémica ya que el anunció oficial no nombró ni hizo referencia al astro argentino.

"Presentamos la moneda conmemorativa de plata Copa Mundial FIFA 2026 que tiene como motivo principal un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986 , considerado como el mejor de la historia de los mundiales", comienza narrando el comunicado oficial del Banco Central.

En las redes sociales, luego del anuncio oficial, se generó polémica ya que el comunicado no nombra en ningún momento a Diego Maradona , el autor del mítico e histórico gol ante Inglaterra.

El comunicado continúa: " El anverso muestra una pelota atravesando la moneda , como alegoría de la pasión por el fútbol que se vive en la Argentina. El reverso ilustra la jugada del segundo gol argentino del 22 de junio de 1986 en el partido contra la selección inglesa, del que se cumplirán 40 años en 2026", describe.

Luego cuenta más detalles sobre el valor que tendrá la moneda en el mercado y algunas características de la misma: "La pieza está acuñada en plata 925, tiene un valor facial simbólico de $10, diámetro de 40 mm, peso de 27 gramos y canto estriado. Fue diseñada por el equipo del Banco Central y acuñada por la Real Casa de Moneda de España – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre".

"Con esta pieza numismática, la Argentina participa por sexta vez en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA como lo hizo en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022", concluye el enunciado, sin hacer referencia a Maradona.

Posteriormente, y ante las repercusiones de la gente con respecto a esto, el Banco Central explicó: "No hay nada extraño. Es un cuidado por para no tener ningún problema con los derechos. No hay ninguna ninguna decisión ni política ni simbólica, solamente un tema de derechos", detalló.

En cuanto a la cantidad disponible, la autoridad monetaria estableció una emisión de 2.500 unidades para el mercado nacional. También existe una versión especial en oro con un diseño similar, destinada a ser comercializada en circuitos internacionales.