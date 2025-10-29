Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

PEÑAROL

Ignacio Ruglio pedirá una reunión al Ministerio del Interior por la suspensión de Hebraica Macabi vs Peñarol: "Está raro el ambiente"

"Fue todo muy raro, como también fue raro lo que pasó en el Viera hace 15 días, que empezaron a tirar balas de goma a todo lo que se movía", dijo el presidente de Peñarol

29 de octubre 2025 - 10:16hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Foto: Leonardo Carreño.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, pedirá una reunión al Ministerio del Interior para conocer los motivos de la suspensión del encuentro de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Hebraica Macabi y Peñarol de este martes, debido a un incidente entre hinchas carboneros y la Policía por la incautación de unas banderas.

El encuentro fue suspendido a 43 segundos del final del segundo cuarto, cuando Hebraica vencía a Peñarol por 48 a 42 en la cancha de Larre Borges. En ese momento el jefe de seguridad del encuentro se comunicó con el árbitro principal, Julio Dutra, para solicitarle la suspensión del partido.

Según declaró luego Dutra a la transmisión oficial de VTV+, el policía le explicó que habían incautado unas banderas a la hinchada de Peñarol con medidas superiores a las permitidas (dos metros de ancho por uno de largo), pero los hinchas las recuperaron, por lo que decidieron pedir que se detenga el encuentro.

Ahora, el Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) deberá tomar una decisión sobre el encuentro. El Código Disciplinario Deportivo de la organización marca que en una suspensión se "importa la pérdida del partido para el equipo causante" de esta.

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, Ruglio afirmó que solicitó que los recibieran "cuanto antes" para saber por qué se suspendió el partido.

"Anoche hablé con gente del ministerio del Interior, obviamente también con Santiago Sánchez (presidente del básquet de Peñarol), y nadie entiende que pasó", expresó el mandatario, quien aseguró que las banderas carboneras eran "del mismo tamaño" que las que llevan "todos los demás equipos".

Ruglio cree que "está raro el ambiente" en materia de seguridad, y recordó que en la semifinal de la Copa AUF Uruguay contra Defensor Sporting también hubo un cruce entre hinchas carboneros y la Policía en el ingreso al Parque Viera.

"Nada de lo que pasó ayer es entendible. Ni siquiera sabemos por qué se suspendió ayer. Fue todo muy raro, como también fue raro lo que pasó en el Parque Viera hace 15 días, que empezaron a tirar balas de goma a todo lo que se movía de la nada", explicó el presidente.

El mandatario rememoró también que hace dos meses la Policía "se metió a prepo" a terrenos del club en las afueras del Campeón del Siglo, donde hinchas del club estaban lanzando fuegos artificiales "autorizados" antes del clásico con Nacional por el Torneo Clausura. En ese caso, el representante carbonero denunció la situación a Interior y desde la cartera le "dieron la razón" de que el procedimiento no fue el correcto.

"Vamos a pedir explicaciones de qué está pasando, de quiénes son encargados de los operativos, de cuál es el trasfondo de todo esto porque está raro", agregó Ruglio.

Ignacio Ruglio Ministerio del Interior Peñarol Hebraica Macabi Liga Uruguaya de Básquetbol

