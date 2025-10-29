Ignacio Ruglio dijo que adelanto de dinero de Conmebol a Nacional "desfavorece la competencia" y criticó que Alonso le "dejó de responder" sobre el tema

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , se refirió a la consulta por un presunto adelanto de dos millones de dólares que Nacional le pidió a la Conmebol por futuras participaciones en la Copa Libertadores , y aseguró que este tipo de entregas "desfavorece la competencia".

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, a Ruglio le preguntaron sobre la consulta a los presidentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez, por un adelanto que entienden solicitó Nacional a la confederación sudamericana.

"Cuando recibí la información de que Nacional había recibido un adelanto de dos millones de dólares de Conmebol le consulté a Domínguez y a Alonso de porqué le seguían adelantando plata . Eso desfavorece la competencia", explicó el mandatario carbonero.

"Si el adelanto es real, y nosotros tenemos los documentos, queremos saber porqué es así, y si siguen asistiendo a Nacional constantemente (en Conmebol) están afectando la competencia interna" , continuó.

Incluso, Ruglio declaró que Alonso le "negó" la existencia de este adelanto, pero el representante carbonero le respondió: "Yo le dije que tenía la documentación. Cuando le di datos de cuando se depositó, me dejó de responder", criticó el presidente.

Ruglio negó que sea él el que quiere "imponer" el tema, sino que desde Nacional "reciben constantemente adelantos" y cuando "tenés dinero inyectado compras localías, ayudas a otros clubes".

Además, el presidente carbonero recordó que "Nacional no está oficialmente clasificado a fase de grupos de Copa Libertadores" del año siguiente, y Conmebol solo "te adelanta dinero cuando estás oficialmente clasificado, no cuando estás ahí".

El representante de Peñarol también cuestionó que el pago para Nacional apareció "cuando había que votar el pliego" para la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, "que todo el mundo te decía que era invotable y lo votaban".