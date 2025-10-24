Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, le agradeció al estudio de abogados que trabajó para el club en el TAS en el caso entre Nacional y la AUF

Mientras Peñarol entrenó este viernes de cara al trascendente compromiso ante Cerro de este sábado a la hora 16 en el Estadio Luis Tróccoli por la fecha 13 del Torneo Clausura, su presidente, Ignacio Ruglio, envió una carta al estudio de abogados español que trabajó para el club en el TAS en el caso entre Nacional y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Como informó Referí este jueves, el TAS falló en contra de los tricolores, que pretendían que los tres puntos que le habían quitado en el Torneo Clausura por los hechos de violencia registrados en la final del Torneo Intermedio que perdieron con los carboneros, fueran quitados en la próxima edición de este último certamen.

Ignacio Ruglio escribió en la tarde de este viernes un nuevo estado de Whatsaspp.

En el mismo explica lo siguiente: "Felicitaciones a nuestros abogados y al estudio español. El club invirtió un dinero y los resultados fueron los que esperábamos".

Posteriormente, también posteó el comunicado de Peñarol agradeciendo al estudio de abogados de España.

"Sr. Dr. Iñigo de Lacalle

SENN, FERRERO, ASOCIADOS SPORTS & ENTERTAINMENT SLP

Estimado Íñigo:

En nombre del Club Atlético Peñarol, deseo expresarte nuestro más sincero reconocimiento por la labor profesional desarrollada por ti y por el equipo de SENN, FERRERO, ASOCIADOS SPORTS & ENTERTAINMENT en el marco del caso TAS 2025/A/11675 Club Nacional de Football v. Asociación Uruguaya de Fútbol".

Y prosigue: "La calidad técnica, el compromiso y la seriedad demostradas constituyen un ejemplo del nivel de excelencia con el que se debe encarar la defensa de los intereses deportivos e institucionales. Este resultado no hace más que abrir nuevas puertas y fortalecer la confianza en un trabajo mancomunado de futuro. Saludos cordiales, Ignacio Ruglio, presidente del Club Atlético Peñarol".

Aquí se puede ver el comunicado: