Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / PEÑAROL

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, le agradeció al estudio de abogados que trabajó para el club en el TAS en el caso entre Nacional y la AUF

El titular carbonero fue muy claro y envió un comunicado oficial del club por lo que hizo el estudio de abogados de España

24 de octubre 2025 - 18:31hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

Mientras Peñarol entrenó este viernes de cara al trascendente compromiso ante Cerro de este sábado a la hora 16 en el Estadio Luis Tróccoli por la fecha 13 del Torneo Clausura, su presidente, Ignacio Ruglio, envió una carta al estudio de abogados español que trabajó para el club en el TAS en el caso entre Nacional y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Como informó Referí este jueves, el TAS falló en contra de los tricolores, que pretendían que los tres puntos que le habían quitado en el Torneo Clausura por los hechos de violencia registrados en la final del Torneo Intermedio que perdieron con los carboneros, fueran quitados en la próxima edición de este último certamen.

El agradecimiento de Ruglio

Ignacio Ruglio escribió en la tarde de este viernes un nuevo estado de Whatsaspp.

En el mismo explica lo siguiente: "Felicitaciones a nuestros abogados y al estudio español. El club invirtió un dinero y los resultados fueron los que esperábamos".

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Delegados de Peñarol analizan denunciar a Nacional y a Cerro ante la FIFA por una supuesta violación de un artículo respecto a "perjudicar a un tercero" por la fijación del Estadio Tróccoli

Ignacio Sosa 
PEÑAROL

Ignacio Sosa se va de Peñarol a jugar a Brasil en enero; mirá cuánto dinero le queda a los carboneros

Posteriormente, también posteó el comunicado de Peñarol agradeciendo al estudio de abogados de España.

"Sr. Dr. Iñigo de Lacalle

SENN, FERRERO, ASOCIADOS SPORTS & ENTERTAINMENT SLP

Estimado Íñigo:

En nombre del Club Atlético Peñarol, deseo expresarte nuestro más sincero reconocimiento por la labor profesional desarrollada por ti y por el equipo de SENN, FERRERO, ASOCIADOS SPORTS & ENTERTAINMENT en el marco del caso TAS 2025/A/11675 Club Nacional de Football v. Asociación Uruguaya de Fútbol".

Y prosigue: "La calidad técnica, el compromiso y la seriedad demostradas constituyen un ejemplo del nivel de excelencia con el que se debe encarar la defensa de los intereses deportivos e institucionales. Este resultado no hace más que abrir nuevas puertas y fortalecer la confianza en un trabajo mancomunado de futuro. Saludos cordiales, Ignacio Ruglio, presidente del Club Atlético Peñarol".

Aquí se puede ver el comunicado:

peñarol
El comunicado de Pe&ntilde;arol que hizo p&uacute;blico Ignacio Ruglio, agradeci&eacute;ndole a los abogados de un estudio espa&ntilde;ol por seguir de cerca el caso en el TAS entre Nacional y la AUF

El comunicado de Peñarol que hizo público Ignacio Ruglio, agradeciéndole a los abogados de un estudio español por seguir de cerca el caso en el TAS entre Nacional y la AUF

Temas:

Peñarol Ignacio Ruglio Nacional AUF TAS Estadio Luis Tróccoli Cerro Torneo Clausura

Seguí leyendo

Las más leídas

La bandera que le hicieron hinchas de Galatasaray a Lucas Torreira
URUGUAYOS

El difícil momento familiar de Lucas Torreira, que pese a eso jugó por Liga de Campeones en un gesto que fue valorado por Galatasaray, antes de viajar a Uruguay; mirá su mensaje

Ignacio Sosa 
PEÑAROL

Ignacio Sosa se va de Peñarol a jugar a Brasil en enero; mirá cuánto dinero le queda a los carboneros

Darwin Núñez
URUGUAYOS

"No entiendo las críticas a Darwin Núñez en Liverpool": excompañero del uruguayo en Benfica destacó que metió "muchos goles" en Anfield pero le exigían más por los millones que pagaron por él

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Delegados de Peñarol analizan denunciar a Nacional y a Cerro ante la FIFA por una supuesta violación de un artículo respecto a "perjudicar a un tercero" por la fijación del Estadio Tróccoli

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos