El difícil momento familiar de Lucas Torreira, que pese a eso jugó por Liga de Campeones en un gesto que fue valorado por Galatasaray, antes de viajar a Uruguay; mirá su mensaje

La bandera que le hicieron hinchas de Galatasaray a Lucas Torreira

El volante uruguayo Lucas Torreira atraviesa un difícil momento familiar , por el que fue autorizado por su club, Galatasaray de Turquía, a viajar especialmente a Uruguay para ir a Fray Bentos, su ciudad natal.

Su padre sufrió un infarto esta semana , según se ha informado en medios turcos.

El hecho ocurrió antes del partido por Liga de Campeones de Galatasaray ante Bodo Glimt del pasado miércoles.

Torreira se enteró del quebranto de salud y a pesar de eso se quedó a jugar el encuentro en el que fue titular y ganaron por 3-1.

FRANKFURT (Germany), 18/09/2025.- Lucas Torreira of Galatasaray reacts during the UEFA Champions League league phase match between Eintracht Frankfurt and Galatasaray in Frankfurt, Germany, 18 September 2025. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/RONALD W Lucas Torreira en el debut de Galatsaray en la Champions 2025/26 Foto: EFE

El hecho fue muy valorado por sus compañero e hinchas, quienes le agradecieron y le dejaron comentarios de pronta recuperación para su padre.

Emre Kaplan, jugador del equipo, contó lo ocurrido. “El padre de Lucas Torreira sufrió anoche un infarto. Cuando se despertó por la mañana, estaba en un dilema sobre si ir a verla o no. Demostró determinación para no dejar al equipo solo en un partido crucial”, dijo.

Por su parte, Torreira les dejó un mensaje en sus redes. “Muchas gracias a todos por la muestra de cariño. Respeto y compromiso por esta camiseta. Gracias Galatasaray”, señaló.

Este jueves, Galatasaray informó que el mediocampista viajó a Uruguay para estar junto a su familia.

“Nuestro futbolista Lucas Torreira viajó a su país, Uruguay, de licencia especial por motivos familiares”, señalaron.