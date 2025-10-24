Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El difícil momento familiar de Lucas Torreira, que pese a eso jugó por Liga de Campeones en un gesto que fue valorado por Galatasaray, antes de viajar a Uruguay; mirá su mensaje

Galatasaray informó que el mediocampista viajó a Uruguay para estar junto a su familia

24 de octubre 2025 - 7:36hs
La bandera que le hicieron hinchas de Galatasaray a Lucas Torreira

La bandera que le hicieron hinchas de Galatasaray a Lucas Torreira

El volante uruguayo Lucas Torreira atraviesa un difícil momento familiar, por el que fue autorizado por su club, Galatasaray de Turquía, a viajar especialmente a Uruguay para ir a Fray Bentos, su ciudad natal.

Su padre sufrió un infarto esta semana, según se ha informado en medios turcos.

El hecho ocurrió antes del partido por Liga de Campeones de Galatasaray ante Bodo Glimt del pasado miércoles.

Torreira se enteró del quebranto de salud y a pesar de eso se quedó a jugar el encuentro en el que fue titular y ganaron por 3-1.

El hecho fue muy valorado por sus compañero e hinchas, quienes le agradecieron y le dejaron comentarios de pronta recuperación para su padre.

Emre Kaplan, jugador del equipo, contó lo ocurrido. “El padre de Lucas Torreira sufrió anoche un infarto. Cuando se despertó por la mañana, estaba en un dilema sobre si ir a verla o no. Demostró determinación para no dejar al equipo solo en un partido crucial”, dijo.

Por su parte, Torreira les dejó un mensaje en sus redes. “Muchas gracias a todos por la muestra de cariño. Respeto y compromiso por esta camiseta. Gracias Galatasaray”, señaló.

Este jueves, Galatasaray informó que el mediocampista viajó a Uruguay para estar junto a su familia.

“Nuestro futbolista Lucas Torreira viajó a su país, Uruguay, de licencia especial por motivos familiares”, señalaron.

