Lucas Torreira ya tiene su nueva camiseta de Nacional y recibió un premio Fashion TV en Turquía; mirá su mensaje a los tricolores y su look

El volante uruguayo Lucas Torreira recibió en Turquía su nueva camiseta de Nacional azul , el modelo que homenajea a los hinchas tricolores alrededor del mundo y que desde el club ha sido enviado a varios futbolistas que defendieron a los albos.

Pese a que Torreira nunca jugó en Nacional, el mediocampista de Galatasaray es hincha tricolor y por ese motivo le enviaron la nueva camiseta del hincha 2025.

“Muchas gracias Nacional por este hermoso regalo”, dijo el volante de 29 años luciendo la camiseta con el número 34 y su nombre.

De esa forma, es parte de la movida tricolor que ya envió camisetas a Luis Suárez, quien recibió la de Nico Lodeiro, y Bruno Damiani, entre otros jugadores que están en el exterior y que pasaron por el club.

"La Nueva Away II fue diseñada por seis hinchas, pero la sentimos millones de Bolsos. Porque no importa dónde estemos: el amor por Nacional siempre nos une. Somos Nacional del Mundo", indica una publicación de Nacional en sus redes sociales, en la que presentó la equipación.

Premio Fashion TV

También este jueves, Torreira recibió un premio especial y que no está vinculado al fútbol.

El volante fue galardonado con un premio Fashion TV Moda en Turquía.

Así se lo pudo ver en sus redes con el trofeo y en el escenario de la gala.