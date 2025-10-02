Dólar
Diego Polenta defendió a Sebastián Coates y su capitanía en Nacional, y pidió que los árbitros mantengan un criterio único

Diego Polenta, quien se retiró esta temporada del fútbol profesional y de Nacional, habló sobre las críticas que recibe Sebastián Coates

2 de octubre 2025 - 10:19hs
Diego Polenta y Sebastián Coates en la práctica de Nacional

Diego Polenta y Sebastián Coates en la práctica de Nacional

Foto: @Nacional

Diego Polenta, quien se retiró esta temporada del fútbol profesional como capitán de Nacional, concedió una entrevista en donde se refirió puntualmente a las recientes críticas que recibe el defensor Sebastián Coates como portador de la cinta de capitán del tricolor.

En diálogo con Minuto 1 de Carve Deportiva, Polenta dijo: "Las considero injustas, por un tema de que lo conozco a Seba y se la clase de persona y de líder que es. Digamos... lideraba un equipo como Sporting Lisboa. Obviamente que a veces son formas de liderar, capaz que la mía es distinta a la de él, pero la de él es muy respetable".

"Lo respeto mucho y con la trayectoria y jerarquía que tiene. Lo que pasa es que por ahí no es tan visible como era lo mío, pero lo mío en su momento era lo mismo. Es una línea muy fina, pero yo tengo el apoyo a Seba, lo conozco, sé la clase de persona y líder que es, que es espectacular. Mu hubiese gustado y encantado jugar un poco más de tiempo con él por un tema de que los dos nos complementamos de la mejor manera", agregó Polenta.

Diego Polenta sobre la declaración de Gomensoro

Con respecto a los dichos de Gomensoro, quién dijo que el capitán de Nacional debe estar mucho más encima de todo lo que se pueda protestar, Polenta afirmó: "Es saber de fútbol. Yo quedaba expuesto a veces, de ir a protestarle al árbitro de una manera que capaz en su momento era criticada porque no era la adecuada. Entonces al final no nos sirve nada. Seba (Coates) habla en momentos claves del partido".

VAR de Nacional vs Juventud
FÚTBOL URUGUAYO

Se conocieron los audios de VAR de Nacional vs Juventud, con las dos jugadas en las que los tricolores reclamaron penal; mirá lo que dijeron los árbitros y el grito de Heras en una acción

el sabado llevo mas gente penarol lloviendo, que nosotros el domingo con sol: flavio perchman volvio a cuestionar a hinchas de nacional y sus dichos se viralizaron; mira los videos
NACIONAL

"El sábado llevó más gente Peñarol lloviendo, que nosotros el domingo con sol": Flavio Perchman volvió a cuestionar a hinchas de Nacional y sus dichos se viralizaron; mirá los videos

polenta diego.jpg
El festejo de Diego Polenta

El festejo de Diego Polenta

"Dentro de lo que hoy es el fútbol y como está el arbitraje... yo voy a protestarle a Ostojich en un clásico en el Gran Parque Central y antes de que yo llegara dice, 'si viene Polenta lo echo', y me echó. Mi último clásico en el Parque. Entonces ¿Qué manera está bien?. A lo que voy es que, Seba no es que no habla con los árbitros, eso es mentira. Pero lo habla de otra manera. Tiene más carpeta, no deja expuesto a los árbitros", suscribió.

Por otro lado, también hizo referencia a la declaración del árbitro Marcelo De León, sobre que los futbolistas no protestan las jugadas puntuales, y expresó: "Ahí se equivoca, porque lo primero que hacen es sacarte amarilla o roja antes de que vayas. Tienen que ponerse de acuerdo ellos, si les gusta o no les gusta que les protesten".

Diego Polenta Sebastián Coates Nacional

Francisco Paco Casal 
FÚTBOL URUGUAYO

La disputa entre Peñarol y Tenfield por el Campeón del Siglo: la empresa no reconoce la deuda y entiende que esta situación se puede transformar en un problema para el club

Diego Aguirre y Juan Carlos De Lima en Liverpool en 1984
FÚTBOL

El sentido recuerdo del técnico de Peñarol, Diego Aguirre, hacia Juan Carlos De Lima, quien habló con Referí sobre lo que significó para él en Liverpool

Rodrigo Bentancur
INGLATERRA

Mirá la decisión del técnico de Tottenham Hotspur, Thomas Frank, tras verse impresionado por el nivel de Rodrigo Bentancur

El festejo de los jugadores de Plaza Colonia por su victoria ante Albion en la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Plaza Colonia, que había dado el gran batacazo eliminando a Nacional, venció 1-0 a Albion y se metió por primera vez en la semifinal de la Copa AUF Uruguay, en la que enfrentará a Racing

