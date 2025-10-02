Diego Polenta defendió a Sebastián Coates y su capitanía en Nacional, y pidió que los árbitros mantengan un criterio único

Diego Polenta y Sebastián Coates en la práctica de Nacional Foto: @Nacional

Diego Polenta, quien se retiró esta temporada del fútbol profesional como capitán de Nacional, concedió una entrevista en donde se refirió puntualmente a las recientes críticas que recibe el defensor Sebastián Coates como portador de la cinta de capitán del tricolor.

En diálogo con Minuto 1 de Carve Deportiva, Polenta dijo: "Las considero injustas, por un tema de que lo conozco a Seba y se la clase de persona y de líder que es. Digamos... lideraba un equipo como Sporting Lisboa. Obviamente que a veces son formas de liderar, capaz que la mía es distinta a la de él, pero la de él es muy respetable".

"Lo respeto mucho y con la trayectoria y jerarquía que tiene. Lo que pasa es que por ahí no es tan visible como era lo mío, pero lo mío en su momento era lo mismo. Es una línea muy fina, pero yo tengo el apoyo a Seba, lo conozco, sé la clase de persona y líder que es, que es espectacular. Mu hubiese gustado y encantado jugar un poco más de tiempo con él por un tema de que los dos nos complementamos de la mejor manera", agregó Polenta.

Diego Polenta sobre la declaración de Gomensoro Con respecto a los dichos de Gomensoro, quién dijo que el capitán de Nacional debe estar mucho más encima de todo lo que se pueda protestar, Polenta afirmó: "Es saber de fútbol. Yo quedaba expuesto a veces, de ir a protestarle al árbitro de una manera que capaz en su momento era criticada porque no era la adecuada. Entonces al final no nos sirve nada. Seba (Coates) habla en momentos claves del partido".

polenta diego.jpg El festejo de Diego Polenta Foto: @CampeonatoAUF "Dentro de lo que hoy es el fútbol y como está el arbitraje... yo voy a protestarle a Ostojich en un clásico en el Gran Parque Central y antes de que yo llegara dice, 'si viene Polenta lo echo', y me echó. Mi último clásico en el Parque. Entonces ¿Qué manera está bien?. A lo que voy es que, Seba no es que no habla con los árbitros, eso es mentira. Pero lo habla de otra manera. Tiene más carpeta, no deja expuesto a los árbitros", suscribió. Por otro lado, también hizo referencia a la declaración del árbitro Marcelo De León, sobre que los futbolistas no protestan las jugadas puntuales, y expresó: "Ahí se equivoca, porque lo primero que hacen es sacarte amarilla o roja antes de que vayas. Tienen que ponerse de acuerdo ellos, si les gusta o no les gusta que les protesten".