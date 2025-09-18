Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  15°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil

El período de postulación para este llamado laboral se extenderá desde el 26 de setiembre hasta el 10 de octubre de 2025

18 de septiembre 2025 - 8:06hs
driver-4786555_1280

La Cámara de Senadores abrirá un llamado laboral para cubrir ocho vacantes en el cargo de chofer, con una retribución básica de $91.299, más una compensación por dedicación especial del 58,5% sobre el sueldo básico, lo que eleva el total a aproximadamente $144.000. Las tareas estarán sujetas a un régimen de dedicación especial, con horario sin término y permanencia a la orden, según los requerimientos de la Secretaría del Senado.

El período de postulación se extenderá desde el 26 de setiembre hasta el 10 de octubre de 2025, y los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes: contar con la aprobación del primer año de Educación Media Superior (4º año completo, sin previas) o su equivalente, tener entre 19 y 46 años al cierre del período de inscripción, y poseer una libreta profesional vigente en alguna de las categorías B, C, D, E o F. En el caso de la categoría B, se exigirá un año de antigüedad.

Además, se solicita tener cédula de identidad vigente, estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional, y ser ciudadanos naturales o legales. Los ciudadanos legales deberán haber recibido su carta de ciudadanía al menos tres años antes de la inscripción.

Más noticias
Oportunidad en la Cámara de Senadores
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de Cámara de Senadores pide liceo completo y paga hasta $ 128 mil: mirá cuándo y cómo anotarse

llamado laboral zafral para 150 bomberos en temporada de verano con sueldo de $61 mil: requisitos y como anotarse
OPORTUNIDAD

Llamado laboral zafral para 150 bomberos en temporada de verano con sueldo de $61 mil: requisitos y cómo anotarse

El cargo ofrece un vínculo presupuestado y requiere una carga horaria mínima de 30 horas semanales. Las tareas se desempeñarán en la Cámara de Senadores, y la designación del cargo estará sujeta a un proceso de selección que incluye preselección, sorteo, prueba de conocimiento, evaluación de méritos y antecedentes, evaluación psicolaboral y dictamen final.

Las personas interesadas deben postularse exclusivamente a través de este enlace de la página web del Parlamento, en el plazo establecido. Se debe tener en cuenta que el cargo es incompatible con el desempeño de otras funciones remuneradas en la administración pública, salvo la docencia, y no se podrá percibir pasividad, retiro o subsidio proveniente de actividad pública, a menos que se suspenda su percepción.

Para más detalles sobre los requisitos y el proceso de postulación, los interesados pueden consultar la resolución del llamado o enviar consultas al correo electrónico [email protected].

Temas:

Llamado laboral chofer Cámara de Senadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Fabricio Díaz junto a su novia en las aguas del Golfo Pérsico en Doha, Qatar
URUGUAYOS

El campeón del mundo con Uruguay que Catar quiere en su selección; mirá lo que pasó con Fabricio Díaz y lo que dijeron desde su entorno

Astesiano mira un repuesto dañado de un camión en un desarmadero de Pando
CRÓNICA

Un día con Astesiano, a un año de salir de prisión: los US$ 160 mil que cobró por una serie "para Netflix" y "la piña" que le hubiese pegado a Lacalle Pou

Hoy se despiden: exitosa banda uruguaya anunció la desvinculación de sus cantantes y sorprendió a sus seguidores
SI NO SABÍAS, YA SABÉS

"Hoy se despiden": exitosa banda uruguaya anunció la desvinculación de sus cantantes y sorprendió a sus seguidores

Cinco cosas que no sabías de Julia Paternain, la uruguaya que ganó el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

Cinco cosas que no sabías de Julia Paternain, la uruguaya que ganó el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos