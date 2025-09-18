Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil

La Cámara de Senadores abrirá un llamado laboral para cubrir ocho vacantes en el cargo de chofer, con una retribución básica de $91.299, más una compensación por dedicación especial del 58,5% sobre el sueldo básico, lo que eleva el total a aproximadamente $144.000. Las tareas estarán sujetas a un régimen de dedicación especial, con horario sin término y permanencia a la orden, según los requerimientos de la Secretaría del Senado.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El período de postulación se extenderá desde el 26 de setiembre hasta el 10 de octubre de 2025, y los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes: contar con la aprobación del primer año de Educación Media Superior (4º año completo, sin previas) o su equivalente, tener entre 19 y 46 años al cierre del período de inscripción, y poseer una libreta profesional vigente en alguna de las categorías B, C, D, E o F. En el caso de la categoría B, se exigirá un año de antigüedad.

Además, se solicita tener cédula de identidad vigente, estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional, y ser ciudadanos naturales o legales. Los ciudadanos legales deberán haber recibido su carta de ciudadanía al menos tres años antes de la inscripción.

El cargo ofrece un vínculo presupuestado y requiere una carga horaria mínima de 30 horas semanales. Las tareas se desempeñarán en la Cámara de Senadores, y la designación del cargo estará sujeta a un proceso de selección que incluye preselección, sorteo, prueba de conocimiento, evaluación de méritos y antecedentes, evaluación psicolaboral y dictamen final.

Las personas interesadas deben postularse exclusivamente a través de este enlace de la página web del Parlamento, en el plazo establecido. Se debe tener en cuenta que el cargo es incompatible con el desempeño de otras funciones remuneradas en la administración pública, salvo la docencia, y no se podrá percibir pasividad, retiro o subsidio proveniente de actividad pública, a menos que se suspenda su percepción. Para más detalles sobre los requisitos y el proceso de postulación, los interesados pueden consultar la resolución del llamado o enviar consultas al correo electrónico [email protected].