Llamado laboral de la FIC ofrece sueldo de $17 mil por 16 horas semanales: cómo anotarse

La Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar) abrió un llamado laboral para cubrir un cargo interino de ayudante en el Departamento de Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de la Información (FDRSI).

El cargo está destinado a alumnos avanzados o egresados con un máximo de cinco años de titulados a la fecha de cierre del período de inscripciones, que se extenderá hasta el 1° de octubre de 2025.

El puesto, con una remuneración de $16.970 mensuales por 16 horas semanales , implica una variedad de funciones académicas y de gestión. El ayudante colaborará en las actividades del departamento, con tareas de apoyo en cursos de Gestión Documental, participación en investigaciones y proyectos vinculados a la gestión de archivos, y en actividades relacionadas con políticas de gestión documental y administración de archivos.

Para postularse, los interesados deberán presentar una relación de méritos que incluya títulos universitarios y estudios superiores, experiencia en enseñanza, avances en la carrera, actividad académica y profesional, así como participación en cogobierno. Además, deberán fundamentar su idoneidad para ocupar el cargo y presentar documentación que respalde su formación, incluyendo los títulos (originales y copias) y la escolaridad de grado.

Es importante tener en cuenta que los postulantes deben preinscribirse de manera obligatoria a través del sitio web www.concursos.udelar.edu.uy antes de formalizar la inscripción. La entrega de postulaciones se podrá realizar en la sección concursos de la FIC, ubicada en San Salvador 1944, entre las 10:00 y 13:00 horas.

Evaluación y plazos

La comisión asesora dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del período de inscripciones, para evaluar los méritos y antecedentes de los postulantes y determinar la idoneidad para el cargo.

Este puesto ofrece una duración inicial de hasta un año, prorrogable por períodos de igual duración, no más allá de la provisión efectiva del cargo.