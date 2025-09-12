Dólar
Real Madrid y Xabi Alonso desean que Franco Mastantuono no dispute el Mundial sub 20 con Argentina

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, se refirió en conferencia de prensa a la posibilidad de que Mastantuono dispute el Mundial sub-20

12 de septiembre 2025 - 13:35hs
DSports

Real Madrid, como expresó su entrenador Xabi Alonso, desea que su último fichaje, el argentino Franco Mastantuono, se quede con su club y que el futbolista de 18 años no acuda al Mundial sub-20 con la albiceleste.

"Si depende de nosotros, se queda con nosotros", aseguró de forma tajante en una respuesta corta Xabi Alonso cuando fue preguntado por Mastantuono.

El centrocampista argentino del Real Madrid, que ya es habitual con la absoluta de Argentina e incluso en el último partido lució el dorsal 10 de Lionel Messi por su ausencia, tiene sobre la mesa la posibilidad de jugar con la albiceleste el Mundial sub-20 que se va a disputar en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

La decisión final en estas competiciones corresponde, según la normativa FIFA vigente, al club en el que juega el futbolista y, por primera vez, el Real Madrid mostró su idea con la declaración de Xabi Alonso.

Federico Valverde con su hijo Bautista en el Campeón del Siglo
TORNEO CLAUSURA

La visita especial de Federico Valverde al Campeón del Siglo y el gesto del capitán de la selección y de Real Madrid que hizo delirar y emocionar a los hinchas de Peñarol

Argentina, encuadrada en el Grupo D con Italia, Australia y Cuba, debuta en la competición el 28 de septiembre. En caso de que Mastantuono, en periodo de adaptación al Real Madrid, obtuviese el permiso para marcharse, se perdería seguro los partidos ante Levante, Atlético de Madrid y Villarreal en LaLiga, más el duelo de la Liga de Campeones contra Kairat Almaty. En función de lo que avanzase en el torneo se podrían añadir los partidos ante Getafe y Juventus.

