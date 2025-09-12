Dólar
MERCADOS

BCU instruyó a Gerardo Zambrano & Cia a suspender ofrecimiento de inversión en industria forestal

La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central emitió una resolución al respecto en las últimas horas

12 de septiembre 2025 - 11:41hs
20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU.
Foto: Inés Guimaraens

La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU), resolvió instruir a Gerardo Zambrano & Cía. S.A. y a Servicio de Mejoras de Gestión S.A.S. “a cesar el ofrecimiento del valor Tracker Certificate on Agrocapital (ISIN CH1276874471) ofrecido como “Oportunidades forestales” o “Agrocapital Forestal”, o bajo cualquier otra denominación que represente este producto”.

Así lo establece una resolución de regulador adoptada el lunes 8 de setiembre, según lo publicado en su sitio web.

“Nuestro principal objetivo es producir madera de calidad, bajo un fuerte compromiso con la preservación de los recursos naturales”, dice una de las publicidades en la red X de Agrocapital Uruguay con fecha 2024.

“Nos enfocamos en el crecimiento del capital, ingresando a un sector maduro y en expansión, con activos robustos”, dice otro anuncio que ofrece invertir en economía real.

Temas:

BCU

