La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU), resolvió instruir a Gerardo Zambrano & Cía. S.A. y a Servicio de Mejoras de Gestión S.A.S. “a cesar el ofrecimiento del valor Tracker Certificate on Agrocapital (ISIN CH1276874471) ofrecido como “Oportunidades forestales” o “Agrocapital Forestal”, o bajo cualquier otra denominación que represente este producto”.
BCU instruyó a Gerardo Zambrano & Cia a suspender ofrecimiento de inversión en industria forestal
La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central emitió una resolución al respecto en las últimas horas