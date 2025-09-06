BCU recibió más de 5.000 solicitudes de levantamiento de secreto bancario en ocho años

Foto: Pexels

Una de las modificaciones incluidas en el proyecto de Ley de Presupuesto establece que releva del secreto bancario a la DGI en el marco de sus investigaciones y fiscalizaciones, sin la necesidad de que exista una orden judicial, como ocurre actualmente.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Como adelantó El Observador la nueva disposición está incluida en el artículo 635 del proyecto presentado al Parlamento, que refiere a las solicitudes de información por parte de un Estado extranjero. Pero luego de referirse a la información en el marco del intercambio de información entre estados agrega: "La Dirección General Impositiva podrá requerir la misma información en iguales términos y condiciones, en el ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización”.

Según un pedido de acceso a la información pública al que accedió El Observador, en el período que va entre 2017 y 2024 el Banco Central del Uruguay (BCU) recibió un total de 5.043 pedidos de levantamiento del secreto bancario.

Actualmente “dichas solicitudes en el marco de lo dispuesto por el artículo 25 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, pueden ser tramitadas por la sede judicial a través del BCU o pueden ser comunicadas directamente por la sede a las instituciones financieras destinatarias, siendo preceptiva la remisión a través del BCU cuando se tramitan al amparo de lo dispuesto por los artículos 53 y 54 de la Ley N° 18.083 de 27 de diciembre de 2006 y Decreto N° 282/011 de 10 de agosto de 2011”, dice el texto en respuesta a requerimiento de información.