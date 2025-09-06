Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
cielo claro
Domingo:
Mín 
Máx  13°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / PRESUPUESTO

BCU recibió más de 5.000 solicitudes de levantamiento de secreto bancario en ocho años

En uno de los artículos del Presupuesto se establece que la DGI podrá requerir información a las entidades financieras sin intervención judicial

6 de septiembre 2025 - 15:31hs
Dólares americanos
Foto: Pexels

Una de las modificaciones incluidas en el proyecto de Ley de Presupuesto establece que releva del secreto bancario a la DGI en el marco de sus investigaciones y fiscalizaciones, sin la necesidad de que exista una orden judicial, como ocurre actualmente.

Como adelantó El Observador la nueva disposición está incluida en el artículo 635 del proyecto presentado al Parlamento, que refiere a las solicitudes de información por parte de un Estado extranjero. Pero luego de referirse a la información en el marco del intercambio de información entre estados agrega: "La Dirección General Impositiva podrá requerir la misma información en iguales términos y condiciones, en el ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización”.

Según un pedido de acceso a la información pública al que accedió El Observador, en el período que va entre 2017 y 2024 el Banco Central del Uruguay (BCU) recibió un total de 5.043 pedidos de levantamiento del secreto bancario.

Más noticias
presupuesto: gobierno quiere que la dgi pueda levantar el secreto bancario sin intervencion judicial
PRESUPUESTO

Presupuesto: gobierno quiere que la DGI pueda levantar el secreto bancario sin intervención judicial

Dirección General Impositiva
PRESUPUESTO

"Cheque en blanco" y "gravísimo": legisladores blancos en contra de que la DGI pueda levantar el secreto bancario sin autorización judicial

Actualmente “dichas solicitudes en el marco de lo dispuesto por el artículo 25 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982, pueden ser tramitadas por la sede judicial a través del BCU o pueden ser comunicadas directamente por la sede a las instituciones financieras destinatarias, siendo preceptiva la remisión a través del BCU cuando se tramitan al amparo de lo dispuesto por los artículos 53 y 54 de la Ley N° 18.083 de 27 de diciembre de 2006 y Decreto N° 282/011 de 10 de agosto de 2011”, dice el texto en respuesta a requerimiento de información.

Temas:

BCU secreto bancario DGI

Seguí leyendo

Las más leídas

A la izquierda el logo que tuvo la comuna durante el mandato de Carolina Cosse y a la derecha el que estrenó Mario Bergara
INTENDENCIA

Del verde de Cosse al azul de Bergara: Intendencia de Montevideo cambió su color pensando en las personas con "discapacidades visuales"

La exvedette Yessy López
CRÓNICA

El pedido de disculpas que no llegó y la salida a los gritos del Pato Celeste: así fue la audiencia por la denuncia de Yessy López a Esteban Queimada

Ignacio Alonso, sobre el futuro político: En algún momento vamos a tener a un exfutbolista como presidente de la AUF
FÚTBOL

Ignacio Alonso, sobre el futuro político: "En algún momento vamos a tener a un exfutbolista como presidente de la AUF"

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup
LEAGUES CUP

La Leagues Cup suspendió a Luis Suárez por su salivazo, aunque puede seguir jugando en la MLS; así fue la dura sanción que le aplicó

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos