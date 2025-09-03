Dólar
Compra 38,90 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes dispersas
Jueves:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / PRESUPUESTO

"Cheque en blanco" y "gravísimo": legisladores blancos en contra de que la DGI pueda levantar el secreto bancario sin autorización judicial

La medida propuesta por el proyecto de Presupuesto, presentado por el Ejecutivo al Parlamento, aparece en el artículo 635 del documento

3 de septiembre 2025 - 17:13hs
Dirección General Impositiva
Dirección General Impositiva Camilo dos Santos

Las reacciones de parte de la oposición no se hicieron esperar por el artículo del Presupuesto que propone que la Dirección General de Impositiva (DGI) pueda levantar el secreto bancario sin la necesidad de una intervención judicial, y acusaron que esta medida implicaría un "cheque en blanco a la impositiva".

El artículo 635 del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo establece que la DGI, en el marco de sus investigaciones y fiscalizaciones, pueda levantar el secreto bancario sin la necesidad de que exista una orden judicial, tal y como informó El Observador este miércoles. Actualmente se requiere una disposición de la Justicia que autorice la medida.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala calificó el hecho de "cheque en blanco" para esta dirección del Estado. Para el nacionalista "es una pésima solución y violatoria de las garantías vigentes".

Más noticias
La audiencia se llevó adelante este miércoles
INVESTIGACIÓN

Imputaron a dos ediles blancos de Maldonado por compras y obras ficticias en la Junta Departamental; ordenaron la detención de otro por no concurrir a audiencia

caggiani pide renuncia de lerete por hacer valoraciones politicas pese a ser director de la anv y blancos responden: no asumio
ANP

Caggiani pide renuncia de Lereté por hacer "valoraciones políticas" pese a ser director de la ANV y blancos responden: "No asumió"

"Creo que podríamos estar frente a una derogación tácita del secreto bancario", dijo Abdala en diálogo con El Observador, quien además calificó a la redacción del artículo como "confusa".

El artículo en cuestión establece que, en cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, la DGI "podrá requerir a las entidades financieras obligadas a informar (...) respecto de cuentas financieras, productos, servicios y cualquier operación, relativas a personas físicas, jurídicas u otras entidades"

Aclara la norma que “incumplir con esa obligación" le genera a la institución financiera sanciones económicas que pueden llegar a “mil veces el valor máximo de la multa" establecida en el Código Tributario, además de que el Banco Central del Uruguay puede aplicar las sanciones previstas en el Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/1963233465970643108&partner=&hide_thread=false

El también senador nacionalista Sebastián da Silva fue otro de los que cuestionaron este apartado. "Esto es gravísimo. Se terminó el secreto tributario", escribió Da Silva este miércoles en sus redes sociales.

El oficialismo tiene mayoría en la Cámara de Senadores, pero no en la Cámara de Representantes. En este último recinto tampoco la coalición opositora tiene mayorías. Cada cámara parlamentaria tiene 45 días para discutir y aprobar el proyecto, que incluye este y otros artículos.

Embed
Temas:

blancos secreto bancario DGI Dirección General Impositiva Presupuesto 2025 Cámara de Senadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h
INVESTIGACIÓN

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h

Juan Pablo da Costa en el estudio del informativo de Canal 4
TELEVISIÓN

Figura de Canal 4 se despidió al aire del informativo y emocionó a sus compañeros: "Me voy lleno por haber conocido historias, gente, lugares"

Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío: meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay
TIEMPO

"Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío": meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay

El ómnibus articulado de Cutcsa que se lanzó en 2006 y que duró menos de dos años
CIUDAD

Los ómnibus articulados que ya circularon por 18 de Julio y por qué fracasó la iniciativa: "No estaban dadas las condiciones"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos