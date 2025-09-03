Imputaron a dos ediles blancos de Maldonado por compras y obras ficticias en la Junta Departamental; ordenaron la detención de otro por no concurrir a audiencia

La Justicia imputó a José Luis Sánchez y Darwin Carlos Correa , dos ediles blancos y expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado , en una audiencia celebrada este miércoles.

En el caso de Correa, el fiscal Jorge Vaz solicitó que fuera por un delito continuado de fraude especialmente agravado en concurso, fuera de la reiteración, con otro ilícito continuado de falsificación ideológica por funcionario público.

La investigación en contra de Sánchez, en tanto, fue formalizada por un delito continuado de fraude especialmente agravado en concurso, fuera de la reiteración, con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público.

La jueza Gabriela Aspiroz , quien concedió las imputaciones, pidió la detención de un tercer expresidente de la junta, también del Partido Nacional, Alejandro Infante. El nacionalista no concurrió a la audiencia y se declaró en rebeldía .

Por otra parte, la Comisión Departamental del Maldonado del Partido Nacional expresó “profunda tristeza y pesar” tras las imputaciones en contra de los nacionalistas. “Hasta que no se dirima la situación, suspendemos de sus derechos partidarios a nivel departamental a todos los ciudadanos investigados, no pudiendo ocupar cargo alguno en nombre del partido, ni representarlo”, indica el texto.

También se recomienda el “pasaje de todos los antecedentes del caso a la comisión de ética de la departamental nacionalista, así como también al directorio del Partido Nacional, exhortando a los involucrados a que concurran a ese ámbito también para dar las explicaciones que sean pertinentes”.

Tal y como informó El Observador previamente, la Fiscalía pidió el levantamiento del secreto bancario de estos ediles del Partido Nacional, también lo solicitó a la JDM y a alguno de los proveedores.

La investigación apunta a una presunta triangulación donde proveedores le facturaban a la Junta Departamental de Maldonado por servicios o por obras que en realidad no se cumplían y que luego de recibir el dinero era retransferido a cuentas de los ediles, según informó el programa Nada que perder de M24.