Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Jueves:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMO

Inflación volvió a desacelerarse y cayó a 4,2% interanual a agosto

En agosto el IPC tuvo variación nula que se explica por la baja inflación subyacente (excluye frutas, verduras y combustibles), que fue de 0,1% mensual desestacionalizada

3 de septiembre 2025 - 14:28hs
Supermercado en Uruguay. (Foto archivo)
Supermercado en Uruguay. (Foto archivo) Nicolás Garrido

El Índice de Precios del Consumo (IPC) registró una variación negativa de 0,03% en agosto, según la medición divulgada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra mensual estuvo por debajo de lo esperado por el mercado en la última encuesta de expectativas del Banco Central (BCU) (+0,3%).

De esa manera la inflación en Uruguay durante los últimos 12 meses se ubicó en 4,2% (desde 4,5% en julio) y se ubicó apenas por debajo de la meta fijada por las autoridades. Se trata del nivel más bajo desde mayo de 2024 (4,1%).

Más noticias
Pesos uruguayos
POLÍTICA MONETARIA

BCU evalúa que precios de bienes y servicios se exhiban obligatoriamente en pesos uruguayos

presupuesto: gobierno quiere que la dgi pueda levantar el secreto bancario sin intervencion judicial
PRESUPUESTO

Presupuesto: gobierno quiere que la DGI pueda levantar el secreto bancario sin intervención judicial

Además, se completaron 27 meses ininterrumpidos con la inflación dentro del rango de tolerancia (de entre 3% y 6%).

Por otro lado, la inflación subyacente (excluye frutas, verduras y combustibles) fue de 0,03% en el mes y quedó en 4,92 % interanual.

El economista Aldo Lema señaló en su cuenta de X que la variación nula del IPC de Uruguay en agosto estuvo nuevamente explicada por la baja inflación subyacente, que volvió a ubicarse en 0,1% mensual desestacionalizada.

Las expectativas de inflación

Los analistas e instituciones que respondieron en agosto a la consulta de BCU proyectaron que la inflación en los 12 meses a diciembre sería de 4,5% (desde 4,68% en julio).

Y en el horizonte de 24 meses la proyección es de 4,88%, casi dos décimas menos que la consulta anterior, según la mediana de las respuestas.

Las tres medidas de expectativas consideradas por el BCU – analistas, empresarios y mercado financiero– se ubican actualmente dentro del rango de tolerancia de entre 3% y 6% para el horizonte de 24 meses.

Embed

La inflación en agosto

En agosto los rubros que mayor incidencia tuvieron en el IPC fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,04), ropa y calzado (-0,05), transporte (-0,08), recreación, deporte y cultura (0,03) y servicios de educación (0,03). Las incidencias están expresadas en puntos porcentuales sobre la variación del índice general.

El rubro alimentos y bebidas cayó 0,16%. Destaca el descenso en precios de carnes rojas y verduras.

Y en ropa y calzados los precios se abarataron 2,12%. Se destacan las bajas de precio en prendas para hombres (-2,02%), prendas para mujeres (-4,58%) y en calzado para mujeres (-3,63%).

Temas:

inflación Banco Central Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h
INVESTIGACIÓN

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h

Juan Pablo da Costa en el estudio del informativo de Canal 4
TELEVISIÓN

Figura de Canal 4 se despidió al aire del informativo y emocionó a sus compañeros: "Me voy lleno por haber conocido historias, gente, lugares"

Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío: meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay
TIEMPO

"Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío": meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para descenso brusco de temperaturas
FRÍO

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para "descenso brusco" de temperaturas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos