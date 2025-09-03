Directorio del Partido Nacional suspendió a los exediles blancos investigados en Maldonado

El Partido Nacional emitió un comunicado luego de que la Justicia imputara a dos exediles blancos de Maldonado. Precisamente, la Fiscalía pidió la formalización de una investigación en contra de José Luis Sánchez y Darwin Carlos Correa por una maniobra que consistía en obras y compras ficticias para quedarse con dinero de la Junta Departamental.

En el comunicado, el Partido Nacional d ispuso “la suspensión inmediata de los derechos partidarios” tanto de Sánchez como de Correa, además de que se agregó a Alexandro Infante , otro exedil que se declaró en rebeldía y sobre el que pesa una solicitud de detención emitida por las autoridades luego de que no se presentara en la audiencia de este miércoles.

“No podrán ejercer representación política ni ocupar cargos en nombre del partido mientras se sustancie el proceso judicial” , añade el comunicado del directorio blanco.

Se asegura que la fuerza política asume esta situación “con la seriedad que corresponde, reafirmando que su conducta institucional se regirá siempre por el apecho a derecho, la defensa de la legalidad y la preservación de los valores éticos que constituyen la esencia de la tradición nacionalista”.

Por otra parte, la Comisión Departamental del Maldonado del Partido Nacional expresó “profunda tristeza y pesar” tras las imputaciones en contra de los nacionalistas. “Hasta que no se dirima la situación, suspendemos de sus derechos partidarios a nivel departamental a todos los ciudadanos investigados, no pudiendo ocupar cargo alguno en nombre del partido, ni representarlo”, indica el texto.

También se recomienda el “pasaje de todos los antecedentes del caso a la comisión de ética de la departamental nacionalista, así como también al directorio del Partido Nacional, exhortando a los involucrados a que concurran a ese ámbito también para dar las explicaciones que sean pertinentes”.