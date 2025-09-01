Dólar
/ Nacional / JUTEP

Luis Calabria será el representante de los blancos en la Junta de Transparencia

El exdirector general del Ministerio del Interior fue la cara visible del Partido Nacional en temas de seguridad durante la campaña electoral

1 de septiembre 2025 - 13:36hs
20240529 Entrevista a Luis Calabria.(6).jpg
Foto: Inés Guimaraens

El exdirector general del Ministerio del Interior, Luis Calabria, será el designado por los nacionalistas en el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). A pesar que el gobierno y la oposición acordaron la integración de diversos cargos el pasado mes de abril, algunos aún permanecen vacantes. Uno de ellos es la Jutep, cuyo cupo corresponde al Partido Nacional.

Según supo El Observador, en las últimas horas se definió que Calabria, exmano derecha de Jorge Larrañaga y la cara visible del Partido Nacional en materia de seguridad durante la pasada campaña electoral, será quien se integre al organismo.

Varios dirigentes de la oposición estaban preocupados por la no integración del organismo, que actualmente solo cuenta con dos integrantes pertenecientes al Frente Amplio: su presidente Ana Ferraris y el vicepresidente Alfredo Asti.

La situación quedó expuesta ante el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, quien fue denunciado por la supuesta incompatibilidad entre la presidencia del ente de salud pública y su rol médico en instituciones privadas.

La Junta de Transparencia y Ética Pública es un órgano autónomo que actúa como organismo de control superior del Estado en materia de transparencia y anticorrupción.

Originalmente se llamó "Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado", y operaba bajo el Ministerio de Educación y Cultura. En 2015, el organismo pasó a tener su nombre actual en 2010 y se la reinstitucionalizó como servicio descentralizado.

Calabria es abogado, fue prosecretario del Senado y asesor en Presidencia de la República entre 2023 y 2025

