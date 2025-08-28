"No hay fórmula": subsecretario de Economía aseguró que el programa del Frente Amplio es "imposible de pagar"

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba , afirmó durante el Comité de Base Vanguardia que el programa presentado por el Frente Amplio (FA) para este gobierno es "impagable" y que la actual administración "no va a estar en condiciones" de cumplirlo.

Según informó el semanario Búsqueda, durante la celebración del Día del Comité de Base el lunes 25, el hoy subsecretario del MEF se refirió al programa de gobierno y reveló que cuando éste se votó ya sabían que si pensaban únicamente en un periodo, estaban "razonando mal" .

"Porque es impagable, es imposible de pagar. ¿Es una buena orientación de hacia dónde tenemos que ir? Sí, pero no se puede hacer ", dijo en declaraciones recogidas por el consignado medio.

Según expuso, tienen un programa que discutieron "tres años" y que para ellos se "tiene que cumplir" , pero la realidad es que hoy hay "compañeros" que "con responsabilidades grandes de gobierno hablan de que el programa es una guía" .

"Creo que como Frente Amplio, cuando damos la discusión que damos en el Congreso, después nos tenemos que hacer cargo. Ese no es el programa de gobierno para un período de gobierno. No lo puede ser, no hay fórmula que sea", sostuvo.

De acuerdo con Vallcorba, la imposibilidad de cumplir con el programa no es producto de que la situación hoy "sea peor" de lo que pensaban, sino que con la situación que conocían y con los datos que tenían en el momento del Congreso "nadie podría pensar que eso se podría hacer".

Tras esto, además, catalogó como un "peligro" la idea de que el dinero "de algún lado tiene que salir", ya que cuando ven la "realidad" dicen: "¿de dónde va a salir esta plata?".

"Yo quisiera encontrar a alguien que se haga cargo del Ministerio de Economía y Finanzas con ese mandato", aseveró y añadió para cerrar: "La lógica de decir ‘de algún lado la plata va a salir’ es lo que ha inspirado las peores experiencias de izquierda en América Latina, con los peores resultados".

Tras conocerse las expresiones del subsecretario, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, se refirió a la situación y apuntó contra las "enormes dificultades" que ha tenido el gobierno para el armado del Presupuesto.

"Lo presentará al filo del plazo y -todo indica- sin acuerdo interno. El número 2 del MEF reconoce que el programa es impagable. Después hablarán con la mesa política y el PIT-CNT. El presidente del FA ya sabe que son 700 artículos, pero con la oposición nadie habló. A no olvidar que, a priori, en el Parlamento no están los votos", escribió.

"Y que nadie se sorprenda cuando hagamos preguntas, planteemos dudas y pidamos tiempo. Responsabilidades con el país tenemos todos", añadió.