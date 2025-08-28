Dólar
/ Nacional / FONDOS GANADEROS

Grupo Larrarte: Justicia otorgó medidas cautelares para la pareja de Jairo Larrarte y para el contador del fondo ganadero

Durante Los próximos seis meses, ambos deberán fijar domicilio, no podrán salir del país y se les retendrá el pasaporte

28 de agosto 2025 - 17:06hs
20250409 Jairo Larrarte ingresando al juzgado con su abogado Enrique Moller, imputación a Larrarte.
Foto: Inés Guimaraens

La Justicia otorgó las medidas cautelares contra Marcos Ledesma (pareja de Jairo Larrarte), y contra Rafael Vinzia (contador del Grupo Larrarte) en la audiencia que se está desarrollando este jueves por el fondo ganadero.

Por los próximos seis meses, tanto Ledesma como Vinzia deberán fijar domicilio, no podrán salir del país y se les retendrá el pasaporte, mientras avanza la investigación a cargo del fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado.

Según había informado previamente El Observador, el fiscal pediría estas cautelares en la audiencia convocada este jueves por la jueza Marcela Vargas.

Larrarte ya había sido imputado por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo. En la última etapa de la investigación, Machado se ha encargado de poner el foco en el presunto lavado de dinero por parte del empresario.

Ante esto, el Ministerio Público está a la espera de la respuesta a los exhortos enviados a instituciones financieras del exterior, así como también se prevé que en las próximas semanas reciban el informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central.

En paralelo, el equipo de Machado junto a una contadora que la Fiscalía de Corte designó para brindar apoyo, están analizando la información financiera que han recibido en el marco de la investigación.

En este sentido, la jueza Vargas decidió que Larrarte siga en prisión preventiva hasta el 8 de setiembre, algo que la defensa del imputado a cargo de Enrique Moller ya tenía previsto y de hecho no se opuso.

En la audiencia, Machado informó que pidió que Interpol emitiera la primera Alerta Plateada en Uruguay. El objetivo de esta medida es rastrear y recuperar activos vinculados con activos criminales como dinero, bienes y vehículos en el exterior.

La alerta tiene el objetivo de que Interpol reciba información sobre posibles bienes que tenga Larrarte en el exterior y automáticamente lo remita a la Fiscalía dirigida por Machado.

