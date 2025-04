Grupo Larrarte: la justicia concursal dispuso la liquidación de la empresa

La Justicia decretó la liquidación de Grupo Larrarte y suspendió la junta de acreedores que se había fijado para el 30 de abril , lo que implica que se intentará vender en bloque la empresa y si no aparece un interesado se rematará.

Para definir el activo, también se tendrá en cuenta si en la investigación penal, en la que se está investigando lavado y en la que Jairo Larrarte fue imputado con prisión, se encuentra más bienes o dinero que incrementen el activo.

El síndico tiene ahora un plazo de diez días para presentar la propuesta al juzgado. Luego, en un plazo que no podrá superar los 90 días tendrá que presentar el pliego conteniendo las bases del llamado a licitación para la explotación de la empresa. La ley determina que la fecha de la licitación podrá ser prorrogada por una única vez hasta por noventa días.

Las ofertas para la venta en bloque no podrán ser inferiores al 50% del valor de tasación de la empresa, salvo que acreedores que representen el 75% del pasivo acepten una oferta a crédito superior.

Según surge del estudio del síndico, el activo que tiene la empresa no llega al US$ 1 millón (son US$ 946.407).

Ese activo lo componen los animales en poder de la empresa. El conteo realizado por el tasador incluye ganado por valor US$ 45.000 en poder de "La Coqueta" y por US$ 571.200 en "Horizonte". Mientras que en el primer predio se detectaron unos 240 animales, en el segundo hay unos 1.000. En ambos establecimientos hay mayoría de ovinos y un menor número de bovinos.

Luego figuran bienes de uso por US$ 260.000 (incluyen tanque australiano, comederos, corrales, generador, lavarroopas, bombas solares, entre otros) y vehículos por US$ 68.000 que son una camioneta Chevrolet Silverado de 2021 y una Chevrolet S10 de 2023.

El pasivo de la empresa supera los US$ 12 millones.