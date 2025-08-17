Dos personas murieron tras despistar en Ruta 93 y dos policías resultaron heridos luego de volcar su patrullero en la Interbalnearia

Dos personas murieron próximo a la medianoche de este sábado tras despistar en la Ruta 93 de Maldonado y dos policías resultaron heridos en otro accidente luego de volcar su patrullero en Ruta Interbalnearia , en el departamento de Canelones, informó Policía Caminera .

El primero de los accidentes tuvo consecuencias fatales y se registró minutos antes de las 00 horas de este domingo a la altura del kilómetro 104 de la Ruta 93 .

Allí, por causas a establecer, un auto que circulaba de Oeste a Este perdió el dominio, despistó hacia faja natural margen Sur y como consecuencia sus dos ocupantes, un hombre de 47 años y una mujer de 25, murieron en el lugar.

Por otra parte, un móvil policial que circulaba de Este a Oeste por el kilómetro 43 de la Interbalnearia despistó y volcó sobre la carretera y parte de banquina.

A raíz de este episodio los dos funcionarios policiales que ocupaban el vehículo resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro de salud donde, según información primaria, se determinó que las lesiones no serían de entidad.

Al conductor de 35 años se le diagnóstico politraumatismo "con pérdida de conocimiento recuperada", y fue trasladado al Hospital Policial. Su acompañante, en tanto, es un policía de 26 años que resultó politraumatizado con pérdida de conocimiento, también recuperada, y fue trasladado a CAMEPA Pando.