Dos personas murieron tras despistar en Ruta 93 y dos policías resultaron heridos luego de volcar su patrullero en la Interbalnearia

Dos personas murieron próximo a la medianoche de este sábado tras despistar en la Ruta 93 de Maldonado y dos policías resultaron heridos en otro accidente luego de volcar su patrullero en Ruta Interbalnearia, en el departamento de Canelones, informó Policía Caminera.
El primero de los accidentes tuvo consecuencias fatales y se registró minutos antes de las 00 horas de este domingo a la altura del kilómetro 104 de la Ruta 93.
Allí, por causas a establecer, un auto que circulaba de Oeste a Este perdió el dominio, despistó hacia faja natural margen Sur y como consecuencia sus dos ocupantes, un hombre de 47 años y una mujer de 25, murieron en el lugar.
Por otra parte, un móvil policial que circulaba de Este a Oeste por el kilómetro 43 de la Interbalnearia despistó y volcó sobre la carretera y parte de banquina.
A raíz de este episodio los dos funcionarios policiales que ocupaban el vehículo resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro de salud donde, según información primaria, se determinó que las lesiones no serían de entidad.
Al conductor de 35 años se le diagnóstico politraumatismo "con pérdida de conocimiento recuperada", y fue trasladado al Hospital Policial. Su acompañante, en tanto, es un policía de 26 años que resultó politraumatizado con pérdida de conocimiento, también recuperada, y fue trasladado a CAMEPA Pando.