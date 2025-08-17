Ancap detuvo la producción de la Refinería de La Teja hasta solucionar fuga de petróleo: aclaran que abastecimiento "está asegurado"

Ancap comunicó que detuvo la producción de la Refinería de La Teja hasta solucionar la fuga submarina de petróleo detectada el pasado 3 de agosto, y aclaró que el suministro de combustible no se verá afectado.

Según informó el ente estatal en un comunicado, este domingo se resolvió la detención de las unidades de producción en La Teja hasta que "se retome el bombeo a través de la boya de José Ignacio".

El organismo indicó que "el pasado 3 de agosto, la detección de una leve fuga de petróleo en la boya durante las maniobras de inicio de bombeo, impidió la continuación de la descarga de crudo" . Tras días de investigación, se descubrió que la zona a reparar estaba en el "PLEM (PipeLine End Manifold , por sus siglas en inglés)", que es "una estructura submarina ubicada en el fondo, que conecta los manguerotes que descienden de la boya con el ducto submarino que permite la transferencia del crudo a la planta ".

Ancap remarcó que sus técnicos "realizan las reparaciones necesarias para volver a operar con normalidad", pero aclaró que "el tiempo que lleven los trabajos está supeditado a las condiciones climáticas, ya que el PLEM se encuentra a 20 metros de profundidad".

"Para garantizar el suministro a todo el país" la compañía está importando producto refinado para distribución, hasta "retomar el bombeo hacia la refinería de La Teja en condiciones seguras".

"En las últimas semanas la refinería continuó su operación normal en base a inventarios, y volverá a operar cuando se concrete las descarga de crudo", añadieron desde el ente, que remarcó que "el abastecimiento está asegurado".

Por último, desde Ancap puntualizaron que "las trazas de petróleo halladas en varios puntos de las playas de Maldonado" el pasado fin de semana "no tienen relación con la boya petrolera" de José Ignacio, ya que esta no opera desde el 3 de agosto. "Ancap reitera su compromiso con la transparencia y garantiza el abastecimiento de combustible en forma segura a todo el país", se lee al final de la misiva.