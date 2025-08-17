Dólar
La formación que Diego Aguirre paró este domingo en Peñarol para jugar con Racing por Copa Libertadores y el retorno clave que sumó el DT

Mirá el equipo que probó Diego Aguirre este domingo y la duda que deberá despejar este lunes en Buenos Aires

17 de agosto 2025 - 19:22hs
David Terans, Nazareno Colombo y Gastón Martirena

David Terans, Nazareno Colombo y Gastón Martirena

FOTO: AFP

Peñarol viajó este domingo en horas de la tarde rumbo a Buenos Aires donde este martes, a la hora 21.30, jugará contra Racing en el Estadio Juan Domingo Perón, contra Racing, en partido revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Antes de emprender vuelo a Buenos Aires, en chárter, sobre la hora 18.00, Peñarol entrenó a las 11.00 en Los Aromos.

Ahí Aguirre hizo un primer ensayo táctico para el partido del martes.

Aguirre paró el siguiente equipo: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Maximiliano Silvera y Diego García.

Este último tomó el lugar de Leonardo Fernández, lesionado a los 20' de juego en el partido de ida por una durísima entrada de Nazareno Colombo.

Fernández trabajó en campo este domingo y utilizó una venda en su rodilla derecha.

El jugador viajó a Argentina y el entrenador Aguirre dijo que no se piensa en infiltrarlo y que aún no está "descartado".

David Terans, la otra opción para jugar de arranque

Aguirre alternó a García con David Terans que fue el hombre que sustituyó a Fernández cuando se lesionó el martes y que resultó clave al definir el partido con oportuno golpe de cabeza, tras asistencia de Matías Arezo.

El viernes, Aguirre apostó por una rotación muy profunda para jugar contra Boston River por la tercera fecha del Torneo Clausura. Perdió 2-1 y sorpresivamente, Terans y García fueron titulares.

Contra Racing, García entró en el segundo tiempo y todos sus aportes fueron buenos, incluido el centro para el gol.

El importante retorno que tendrá Diego Aguirre

Tras perderse el clásico con Nacional, la ida con Racing y el partido del viernes contra Boston River, Aguirre tendrá nuevamente a la orden al lateral Pedro Milans, quien viajó a Argentina.

Milans será una alternativa importante para el lateral derecho.

Con los 11 iniciales y la duda si va de arranque García o Terans, algo que se despejará recién este lunes, Aguirre tendrá también a la orden a Martín Campaña, Milans, Damián Suárez, Gastón Silva, Lucas Hernández, Héctor Villalba, Leandro Umpiérrez, Matías Arezo y Stiven Muhlethaler. Los otros dos puestos serán para el que quede afuera de Terans o García y si se decide incluir a Leo Fernández. Con respecto al partido de ida ya no está Léo Coelho. Si Fernández no va ni al banco, estaría otro defensa, Juan Rodríguez.

