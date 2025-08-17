Diego Aguirre actualizó la situación de Leonardo Fernández de cara a la revancha de Peñarol por Racing en Copa Libertadores

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre habló este domingo antes del viaje de los aurinegros a Buenos Aires donde el martes a la hora 21.30 jugarán la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Racing de Avellaneda al que le ganaron 1-0 el martes en el partido de ida.

El plantel llegó a la hora 17.15 al aeropuerto tras entrenar sobre el mediodía en Los Aromos, donde Leo Fernández hizo trabajos diferenciados , a nivel de cancha, con un vendaje en la rodilla derecha, lesionada por el defensor de Racing Nazareno Colombo.

Peñarol viajó luego de atender a los medios en vuelo chárter, rumbo a la vecina orilla.

"Claro que vamos con el objetivo de clasificar, sin dudas. Me imagino un partido muy duro, Jugamos contra un gran rival, vamos a darlo todo para tratar de pasar", comenzó diciendo Aguirre en conferencia de prensa.

"Creo que va a ser un partido más jugado, con más tenencia de pelota. A veces te imaginás cosas que después no pasan. Va a ser un partido muy friccionado, muy peleado, muy físico. Es una etapa de Libertadores donde pasa solo uno y es una verdadera final", declaró.

Sobre la situación de Leonardo Fernández, Aguirre dijo: "Viaja. Todavía no hay nada definido. Faltan unas horas para el partido, no sé si juega pero no está descartado", adelantó el DT.

"Nadie está manejando ninguna situación de infiltrarlo ni nada. Estamos esperando la recuperación de él. Una posibilidad es que juegue, otra que no. Tenemos en la cabeza las dos alternativas, por eso hay que esperar unas horas para ver qué vamos a hacer", agregó.

Consultado por un mensaje al hincha, Aguirre sonrió y dijo: "Vamos a estar ahí pidiéndole que apoyen, como siempre. Lo más importante es que el hincha se sienta representando por los jugadores en la cancha y eso seguramente va a pasar".

"Es muy fuerte, muy fuerte. He tenido muy lindas experiencias en Copa Libertadores, pero siempre lo que importa es lo que viene y ahora es este partido que es emocionante, que significa mucho para nosotros y tenemos que estar en muy bien nivel para pensar en la clasificación".

Sobre el equipo, Aguirre dio una importante pista y dijo que será similar a lo que se vio el martes pasado en la ida donde sorprendió sacando a un extremo (Diego García) para colocar a un nuevo volante central (Eric Remedi).

"Va a ser parecido, estamos viendo alguna situación todavía, tenemos unas horas para el partido y vamos a definirlo en el correr de mañana, pero el equipo va a ser similar".

Esto postula como titulares a Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Jesús Trindade, Eric Remedi, Ignacio Sosa; Maximiliano Silvera y David Terans. Este último fue el relevo de Fernández cuando este fue lesionado.

"Esto es un partido aparte de cualquier situación, una final donde va a pasar uno, no creo que pese nada. Va a ser un partido tremendo, emocionante y disputado. Así me lo imagino", concluyó Aguirre.