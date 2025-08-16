Dólar
El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Nacional vs Progreso EN VIVO: Franco López sorprendió a todos en un córner y dejó parado a Luis Mejía para empatar por el Torneo Clausura

Seguí aquí EN VIVO el trascendente encuentro entre Nacional vs Progreso, en el que el equipo de Pablo Peirano está obligado a ganar y juega presionado por el Torneo Clausura

16 de agosto 2025 - 18:33hs
Franco López de Progreso celebra su gol ante Nacional por el Torneo Clausura

FOTO: L. Carreño

Franco López de Progreso celebra su gol ante Nacional por el Torneo Clausura

FOTO: L. Carreño
Paolo Calione de Nacional ante Progreso por el Torneo Clausura

FOTO: L. Carreño

Paolo Calione de Nacional ante Progreso por el Torneo Clausura

FOTO: L. Carreño
Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Gianfranco Trasante de Progreso por el Torneo Clausura

FOTO: L. Carreño

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Gianfranco Trasante de Progreso por el Torneo Clausura

FOTO: L. Carreño
Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional

FOTO: L. Carreño

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional

FOTO: L. Carreño
Nacional calienta en el Gran Parque Central

FOTO: L. Carreño

Nacional calienta en el Gran Parque Central

FOTO: L. Carreño
nacional
El Gran Parque Central

El Gran Parque Central

EN VIVO

Nacional afronta un partido muy importante este sábado desde la hora 18 contra Progreso jugando de local en el Gran Parque Central, por segunda vez sin público, debido a la sanción de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de cuatro encuentros por los hechos de violencia registrados en la final del Intermedio. El equipo de Pablo Peirano está obligado a ganar, ya que el DT estuvo a punto de ser cesado tras caer en el clásico ante Peñarol 3-0 la semana pasada.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Embed

Live Blog Post

Minuto 32: gol de Progreso: ¡Franco López!

Tras un córner, Franco López ganó de cabeza en el área y dejó parado a Luis Mejía para igualar el encuentro.

Live Blog Post

Minuto 27: gran atajada de Gentilio salvó a su arco

Nicolás Gentilio salvó el segundo tricolor tras un buen tiro libre de Luciano Boggio.

Live Blog Post

Minuto 26: amarilla en Progreso

Alejandro Prieto vio la amarilla por tomar de la camiseta a Maximiliano Gómez.

Live Blog Post

Minuto 23: falló Franco López en la definición

Progreso llegó ante yerros defensivos de Nacional, pero Franco López definió mal y se perdió el empate.

Live Blog Post

Minuto 21: Nacional domina el encuentro

Los tricolores son bastante más que Progreso por ahora.

Live Blog Post

Minuto 15: amarilla en Progreso

Facundo Kidd recibió la amarilla por una fuerte falta.

Live Blog Post

Minuto 13: Nacional aparece flojo en el fondo

Llegó Progreso por primera vez con peligro y Nacional no comenzó bien en la retaguardia.

Live Blog Post

Minuto 7: amarilla en Nacional

Christian Oliva fue amonestado en Nacional por un golpe en la cara a Ayrton Cougo.

Live Blog Post

Minuto 6: el Diente López se perdió un gol increíble

Un nuevo grave error de la defensa de Progreso dejó solo al Diente López que erró un gol increíble.

Live Blog Post

Minuto 3: gol de Nacional: ¡Maximiliano Gómez!

Golazo de cabeza de Maximiliano Gómez, tras un tiro libre de Luciano Boggio.

Live Blog Post

Comenzó el partido en el Gran Parque Central

Ya juegan Nacional vs Progreso.

Live Blog Post

Los dos equipos ya están en la cancha para jugar el encuentro

Ambos conjuntos se encuentran en el césped para jugar el partido.

Live Blog Post

Unos 30 hinchas de Progreso se acercaron al Gran Parque Central

Si bien los seguidores tricolores no pueden ingresar, los hinchas del rival sí, y unas 30 personas llegaron al escenario albo.

Live Blog Post

Los dos equipos volvieron a sus vestuarios para las últimas indicaciones

Ambos conjuntos ya están en sus respectivos camarines.

Live Blog Post

Los profes intensifican las tareas

A medida que se acerca la hora del partido, los preparadores físicos intensifican los ejercicios.

Live Blog Post

Ambos equipos salieron al calentamiento previo

Los dos conjuntos están en el césped del Gran Parque Central realizando el calentamiento previo.

Nacional calienta en el Gran Parque Central
Nacional calienta en el Gran Parque Central

Nacional calienta en el Gran Parque Central

Live Blog Post

Progreso también confirmó a su equipo

Estos son los 11 titulares de Progreso ante Nacional:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ProgresoOficial/status/1956809917018624100&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

¿Por dónde ver el partido entre Nacional vs Progreso?

El encuentro se puede ver en VTV Plus y en streaming, en Disney +.

Live Blog Post

Nacional está confirmado y con cambios

Estos son los 11 de Nacional para enfrentar a Progreso:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1956808113400488140&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Así está pronto el vestuario de Nacional

Las camisetas aguardan por los futbolistas tricolores.

nacional

Live Blog Post

Nacional también llegó a su estadio

Los tricolores ya se encuentran en el Gran Parque Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1956803616670466158&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Progreso ya llegó al Gran Parque Central

El conjunto del Pantanoso ya se encuentra en el escenario tricolor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ProgresoOficial/status/1956804082645012735&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Así luce el Gran Parque Central

El Gran Parque Central no tendrá público por segunda vez consecutiva en este Torneo Clausura, debido a la sanción que pesa sobre Nacional de cuatro encuentros por los graves hechos de violencia de la final del Intermedio.

parque central

Live Blog Post

Los dos juveniles que Nacional cedió a Progreso y que no pueden jugar

Nacional cedió a los juveniles Nahuel “Magia” López y Alexis Cuadro al equipo del Pantanoso, pero por un acuerdo entre los clubes, no podrán jugar contra los tricolores.

Live Blog Post

Ojito Rodríguez es baja por lesión

Nicolás "Ojito" Rodríguez no podrá estar en Nacional, ya que se encuentra lesionado.

Live Blog Post

Los convocados de Pablo Peirano y las ausencias en Nacional

En este link se pueden ver los convocados tricolores por parte del técnico para enfrentar a Progreso.

Live Blog Post

Esteban Ostojich será el árbitro del encuentro

El juez del partido será Esteban Ostojich.

esteban ostojich, danubio vs peñarol.jpeg
Live Blog Post

Comienza la cobertura del partido Nacional vs Progreso

Aquí se inicia la cobertura de Referí del partido entre Nacional vs Progreso por el Torneo Clausura.

