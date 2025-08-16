Nacional vs Progreso EN VIVO: Franco López sorprendió a todos en un córner y dejó parado a Luis Mejía para empatar por el Torneo Clausura

Nacional afronta un partido muy importante este sábado desde la hora 18 contra Progreso jugando de local en el Gran Parque Central, por segunda vez sin público, debido a la sanción de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de cuatro encuentros por los hechos de violencia registrados en la final del Intermedio. El equipo de Pablo Peirano está obligado a ganar, ya que el DT estuvo a punto de ser cesado tras caer en el clásico ante Peñarol 3-0 la semana pasada.